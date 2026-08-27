Halkbank esnaf kredilerinde faiz indirimi oranları düşürüldü

Türkiye Halk Bankası AŞ tarafından esnaf ve sanatkârlara kullandırılan Hazine faiz destekli yatırım ve işletme kredilerine ilişkin kararda değişiklik yapıldı.

Cumhurbaşkanı Kararı ile Türkiye Halk Bankası Anonim Şirketince Esnaf ve Sanatkârlara Hazine Faiz Destekli Yatırım ve İşletme Kredisi Kullandırılmasına İlişkin Karar’ın 7’nci maddesinin beşinci ve altıncı fıkralarında değişikliğe gidildi. Karar, 27 Ağustos 2026 tarihli Resmî Gazete’de yayımlandı.

Karara göre, kredi kullandırımı sırasında esnaf ve sanatkârların en çok 15 gün öncesine kadar alınmış yazı ile vergi dairelerine 6183 sayılı Kanun’un 22/A maddesi kapsamında vadesi geçmiş borcunun bulunmaması veya borcun yeniden yapılandırılmış/taksitlendirilmiş olması ve yapılandırmanın/taksitlendirmenin bozulmamış olması şartı aranacak.

Bu şartın sağlanamaması durumunda ise belirlenen koşullardan birinin uygulanması halinde kredi kullandırılabilecek.

Buna göre, söz konusu borcun Hazine faiz desteği ile sağlanan kredinin azami yüzde 25’ine denk gelecek tutarı öncelikli olarak kişi adına banka tarafından ilgili tahsil dairelerine yatırılacak. Bu kapsamda banka tarafından tahsil edilecek tutar, kredi büyüklüğü fark etmeksizin her hâlükârda bir yıl içerisinde toplam 300 bin TL’yi aşamayacak.

Banka tarafından kredi ile karşılanacak borcun faizi için Hazine tarafından sağlanacak indirim oranı yüzde 25 olacak. Borç ödemesinin ardından kredi esnaf ve sanatkâra kullandırılacak.

Diğer yandan, söz konusu borç ödemesi kapsamında kullandırılan kredi ve Hazine faiz desteği tutarları, kullandırılan krediden bağımsız olarak banka tarafından ayrıca kayıt altına alınacak, hesaplanıp takip edilecek.

Kararla ayrıca kredi kullandırılacak esnaf ve sanatkârlara uygulanacak faiz indirim oranlarında da değişiklik yapıldı. Buna göre, ilgili kararda belirtilen yüzde 50 faiz indirim oranı yüzde 40’a, yüzde 100 faiz indirim oranı yüzde 80’e, yüzde 60 faiz indirim oranı ise yüzde 48’e indirildi.

Karar, yayımı tarihinde yürürlüğe girdi. Karar hükümlerini Hazine ve Maliye Bakanı yürütecek.