Halkbank Genel Müdürü Osman Arslan: Enflasyon hedefleri gerçekçi

Halkbank’ın düzenlediği Üreten Kadınlar Yarışması etkinliğinde Genel Müdür Osman Arslan, CNBC-e’den Emre Eser’e yaptığı açıklamada, Merkez Bankası’nın enflasyon hedeflerinin gerçekçi olduğunu belirterek, bankacılık sektörünün bu hedeflere paralel bir finansman politikası izlediğini söyledi.

Arslan, Merkez Bankası’nın son enflasyon raporunda ortaya koyduğu yüzde 15-21 aralığındaki enflasyon hedefinin ulaşılabilir olduğunu düşündüğünü ifade etti.

“Enflasyonda kademeli düşüş başladı”

Ekonomi yönetiminin Orta Vadeli Program (OVP) çerçevesinde istikrarı sağlamaya yönelik adımlar attığını belirten Arslan, enflasyonda kademeli düşüşün başladığını ve bu sürecin sağlıklı büyüme için kritik olduğunu vurguladı.

Merkez Bankası’nın faiz politikasını güçlü veriler ışığında belirlediğine inandığını söyleyen Arslan, Türk Lirası’nın gücünün de bu karar süreçlerinde dikkate alındığını kaydetti.

“Yasal takip oranları yüzde 3’ün altında”

2026 yılı için bankacılık sektöründe yüzde 25-30 aralığında kredi büyümesi beklendiğini açıklayan Arslan, bütçelerin de bu doğrultuda hazırlandığını ifade etti. Sektörde yasal takip oranlarının yüzde 3’ün altında olduğunu belirten Arslan, bankacılık sisteminin güçlü bir pozisyonda bulunduğunu dile getirdi.

2025 yılında sektör genelinde kredi büyümesinin yüzde 30’un üzerinde gerçekleştiğini aktaran Arslan, finansal istikrar açısından sağlıklı bir tablo bulunduğunu söyledi.

“Enflasyonist etkisi olan kredilere daha temkinli yaklaşılıyor”

Arslan, KOBİ’lerin krediye ulaşımında bir sınırlama bulunmadığını vurguladı. Halkbank olarak ticari kredilerin yüzde 55’ini KOBİ’lere tahsis ettiklerini belirten Arslan, üretim, yatırım, ihracat ve istihdamı artıran kredilerde herhangi bir kısıtlama olmadığını söyledi.

Makroihtiyati tedbirler kapsamında enflasyonist etki oluşturabilecek kredi türlerine daha temkinli yaklaşıldığını ifade eden Arslan, reel sektöre finansman akışında ekonomiyi zorlayacak bir durum bulunmadığını dile getirdi.

Arslan, 2026 yılı itibarıyla ekonomik ortamın daha rahat bir zemine oturmasını beklediklerini sözlerine ekledi.