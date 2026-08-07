Halkbank ikincil halka arz süreci başlattı

Türkiye Halk Bankası A.Ş., kayıtlı sermaye tavanı dahilinde sermaye artırımına gitme ve paylarının ikincil halka arzını gerçekleştirmek üzere çalışma başlatma kararı aldığını Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) bildirdi.

"Sermaye 8,98 milyar liraya yükseltilecek"

Bankadan yapılan açıklamada, Yönetim Kurulu’nun kararı doğrultusunda sermaye yapısında değişikliğe gidileceği belirtildi. Açıklamaya göre, bankanın 30 milyar TL kayıtlı sermaye tavanı dahilinde, 7 milyar 184 milyon 778 bin 41,96 TL olan çıkarılmış sermayesi, mevcut pay sahiplerinin yeni pay alma (rüçhan) hakları tamamen kısıtlanarak 1 milyar 796 milyon 194 bin 510,49 TL (%25 oranında) artırılacak. Sermaye artırımı sonrasında çıkarılmış sermaye 8 milyar 980 milyon 972 bin 552,45 TL'ye ulaşacak.

Halka arz için Citi ve JPMorgan yetkilendirildi

İkincil halka arzın yürütülmesi amacıyla yetkilendirilen kurumlara ilişkin bilgilerin yer aldığı açıklamada, yurt içi işlemler için Halk Yatırım Menkul Değerler A.Ş.'nin görevlendirildiği aktarıldı. Yurt dışı kurumsal yatırımcılara yapılacak satışlar için ise Citigroup Global Markets Limited (Citi) ve J.P. Morgan Securities plc (J.P. Morgan) müşterek küresel koordinatörler ve müşterek talep toplayıcılar olarak atandı.

İhraç edilecek yeni payların nama yazılı ve borsada işlem görebilir nitelikte çıkarılacağı bildirilen açıklamada, Türkiye Varlık Fonu dışındaki mevcut pay sahiplerine yönelik bir düzenlemeye de gidildiği kaydedildi.

KAP açıklamasının yapıldığı tarih itibarıyla pay sahibi olan yatırımcıların bir grup olarak tanımlanacağı belirtilerek, sermaye artırımı oranında pay talep edebilmelerini teminen talep toplama sürecinde bu gruba tahsisat yapılacağı, ancak bu durumun bir rüçhan hakkı veya imtiyaz teşkil etmediği ifade edildi.