Halkbank, İTÜ Basketbol Takımı'nın isim sponsoru oldu

İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Ayazağa Yerleşkesi Merkezi Spor Salonu'nda gerçekleştirilen törende Halkbank Genel Müdürü Recep Süleyman Özdil, İTÜ Spor Kulübü Başkan Vekili Kemal Erdenay ve İTÜ Rektörü Prof. Dr. Hasan Mandal açıklamalarda bulundu.

Recep Süleyman Özdil, yaptığı açıklamada, Halkbank olarak Türkiye'ye ve vatandaşlara değer katmayı temel sorumluluklarından biri olarak gördüklerini belirterek, "Bu anlayışla spora ve özellikle gençlerimizin gelişimine katkı sunmayı geleceğe yapılan önemli bir yatırım olarak değerlendiriyoruz. Spora desteğimizi geçen yıl basketbola taşıyarak Türkiye Kadınlar Basketbol Ligi'nin isim sponsoru olduk. Bugün ise İTÜ Spor Kulübünün isim sponsoru olarak Türk basketboluna katkımıza yeni bir halka ekliyoruz. Bu iş birliğini yalnızca bir isim sponsorluğu değil, profesyonel basketboldan altyapıya uzanan uzun soluklu bir yatırım olarak görüyoruz. İTÜ Halkbank çatısı altında gençlerimizin uluslararası organizasyonlarla dünya standartlarında eğitim alma fırsatı bulmasını hedefliyoruz. Halkbank olarak esas görevlerimizden birinin ülkemizin gençlerine destek olmak olduğuna inanıyoruz. Bu iş birliği bizim için büyük bir onur." ifadelerini kullandı.

Kemal Erdenay: "Halkbank'ın elini taşın altına koyması son derece kıymetli"

İTÜ Spor Kulübü Başkan Vekili Kemal Erdenay, Halkbank ile yaptıkları iş birliğinin uzun süreli olması temennisinde bulundu.

Anlamlı bir birlikteliğe imza attıklarını aktaran Erdenay, "Bu camianın Türk basketboluna önemli katkıları oldu, çok değerli sporcular yetişti ve milli takımlarda önemli başarılar elde edildi. Bu formayı taşımak hepimiz için büyük bir gurur. İTÜ, bu sezon yepyeni bir iş birliğiyle Türkiye Basketbol 2. Ligi'nde yoluna devam edecek. Halkbank'ın bu taşın altına elini koyması son derece kıymetli. Halkbank ailesine teşekkür ederim. İTÜ olarak bu beraberliğin uzun süreli olmasını diliyorum." diye konuştu.

Hasan Mandal: "Halkbank ile buluşmak çok anlamlı"

İTÜ Rektörü Prof. Dr. Hasan Mandal, Halkbank ile sponsorluk anlaşmasından da öte bir birlikteliğe imza attıklarını kaydetti.

Türkiye'de bilim ve teknoloji alanında öncü üniversitelerden biri olduklarını ifade eden Mandal, "Ancak bir üniversiteyi üniversite yapan yalnızca ürettiği bilgi ve teknoloji değil, yetiştirdiği insan kaynağıdır. İTÜ, bilim ve teknolojinin yanı sıra spor ve sanat alanlarında da güçlü bir kurum. Biz de bu anlayışla eğitimi ve sporu bir arada değerlendiriyor, gençlerimizin gelişimine katkı sağlamayı hedefliyoruz. İstanbul Teknik Üniversitesi Spor Kulübü de bu anlayışın önemli bir parçası. İTÜ'nün geçmişteki başarılarını daha da arttırabilmek adına Halkbank ile buluşmak çok anlamlı. Bir sponsorluğun ötesinde bu birliktelikle iki kurumun heyecanını bir araya getiriyoruz. Bu heyecanların yeniden artacağına yürekten inanıyoruz. Bu anlaşmada sadece spor kulübü değil gençlerimizi de sporda destekleyecek bir program da var. Bunu stratejik ortaklık olarak görüyoruz." şeklinde görüş belirtti.

Türkiye Basketbol Federasyonu Başkan Vekili Harun Erdenay'ın da katıldığı tören; imzaların atılması, forma takdimi ve toplu fotoğraf çekimiyle sona erdi.