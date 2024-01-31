Halkbank, kadın girişimciye 53 milyar TL destek sağladı

Halkbank Genel Müdürü Osman Arslan, kadın girişimciliğini desteklemek için 2021’de hayata geçirdikleri Kadın Girişimci Kredi Destek Paketi’yle 215 bin kadın girişimciye ulaşarak 53 milyar liralık finansal destek sunduklarını kaydetti.

Halkbank, kadın ve genç girişimcileri, Türkiye’ye değer katan, alanında önemli başarılara imza atmış liderler ile buluşturduğu “Vizyon Buluşmaları” toplantılarına “Kadın Liderler ve Girişimciler” ile başladı. Vizyon Buluşmaları, bugün “Dijital Gelecekte Genç Girişimciler” toplantısı ile son bulacak.

Dünkü toplantıda konuşan Halkbank Genel Müdürü Osman Arslan, “2021’de kadın girişimciliğini desteklemek için hayata geçirdiğimiz Kadın Girişimci Kredi Destek Paketiyle bugüne kadar farklı meslek gruplarından 215 bin kadın girişimciye ulaşarak 53 milyar liralık finansal destek sunduk.



Başarı hikayelerine ortak olduğumuz, ülkemiz için üretim ve istihdam sağlayan kadın girişimci müşteri sayımızı 2024 yılı sonuna kadar 250 bine çıkarmayı hedefliyoruz” şeklinde konuştu. Osman Arslan, Türkiye’de kadınların kullandığı her iki ticari krediden birinde Halkbank’ın imzasının bulunduğu bilgisini paylaştı.

Bankalarında kadın girişimci kredisi bulunan 107 bin müşterinin katılımı ile 2023 Ekim’de bir anket gerçekleştirdiklerini aktaran Arslan, “Bankamızdan finansal ürün kullanarak bir şehri büyüten, geliştiren ve üretimini artıran müşterilerimizin yüzde 45’inde kredi kullanımından kaynaklı ciro artışı olduğunu ve bu müşterilerin ortalama ciro artışlarının yüzde 66’ya ulaştığını tespit ettik. Ayrıca kadın girişimcilerimizin bankamızdan kullandıkları kredilerini de ihracat cirolarında yıllık ortalama yüzde 56 artış kaybettiğini gördük. Böylelikle ülkemizin kalkınma hamlesine de destek olduk.” diye konuştu.

“Kadın girişimci kredilerinin yüzde 50’sini finanse ediyoruz”

Halkbank Genel Müdürü Arslan, ciroyla birlikte istihdamın da arttığını dile getirerek, müşterilerinin kredi kullanımları sonrasında 75 bin kişiye ilave istihdam sağladığını gözlemlediklerini vurguladı. Arslan, “Bununla beraber ankete katılan kadın girişimcilerin çalışanlarının yüzde 58’inin de kadın olması bizi son derece memnun etti. Halkbank olarak sektörde kullandırılan kadın girişimci kredilerinin yüzde 50’sini finanse ediyor olsak da ülkemizde yüzde 14 olan kadın girişimcilik oranının dünya ortalaması olan yüzde 35 seviyesine çıkarmak, kadın girişimciliği kültürünün gelişmesine ve toplumsal cinsiyet eşitliğine duyarlı projeler geliştirmek için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz” dedi.

“ÜRETEN KADINLAR DEĞİŞKEN FONU’NU HAYATA GEÇİRECEĞİZ”

Osman Arslan, projelerine yenilerini eklemeye devam edeceklerini aktararak, Üreten Kadınlar Değişken Fonu’nu hayata geçirmek üzere çalışmalara başladıklarını ifade etti. Arslan, söz konusu fonun yüzde 80’ini Borsa İstanbul’da işlem gören ve kadınların istihdam ve yönetiminde söz sahibi olmalarını destekleyen yerli şirketlerin hisse senetleri, ihraç ettikleri borçlanma araçları ve kira sertifikalarının oluşturacağını belirterek, şu ifadeleri kullandı: “Bu fon ile kadın dostu şirketlerin teşvik edilmesi ve güçlenmesi amaçlanıyor. Bununla beraber İhracatta Kadın İzi projemiz ile kadın girişimcilerimizin ihracat yapabilmelerine yönelik bir eğitim programıyla başlayacağız. Eğitim ve mentörlük hizmeti sunacağımız projemiz kapsamında e-ticarete giriş, e-ticaret sitesinin kurulumu, yurt içi ve yurt dışı pazar yerlerinde satış gibi konularda eğitimler düzenleyip daha önce ihracat yapmamış kadın girişimcilerimizin pazar yeri entegrasyonlarını sağlayarak ilk ihracatlarına vesile olmayı hedefliyoruz. Ayrıca önümüzdeki dönemde kadın girişimci ekosisteminin gelişmesi için yeni ve avantajlı finansal ürünlerimizi desteklerimize devam edeceğiz.”