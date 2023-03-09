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Halkbank'tan 15 milyar TL'lik borçlanma için yetkilendirme

Halkbank, yurtiçinde 15 milyar TL'lik borçlanma araçlarının ihracı için genel müdürlüğe yetki verdi.

Haber Merkezi
Reuters
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Halkbank HALKB.IS yurtiçinde 15 milyar TL'ye kadar farklı tür ve vadelerde Varlık Teminatlı Menkul Kıymet (VTMK), İpotek Teminatlı Menkul Kıymet (İTMK) veya benzeri türden borçlanma araçlarının ihraç edilmesi sürecinde gerekli başvuruların yapılması için genel müdürlüğü yetkilendirdi.

Bankadan dün akşam KAP'a yapılan açıklamada, ihraçların halka arz edilerek veya halka arz edilmeksizin tahsisli olarak veya nitelikli yatırımcılara satış yoluyla gerçekleştirileceği belirtildi.