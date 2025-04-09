Halkbank'tan borçlanma hazırlığı

Türkiye Halk Bankası yurt içinde ve yurt dışında borçlanma araçı ihracı için genel müdürlüğü yetkilendirdi.

Bankadan Kamuyu Aydınlatma Platformu'nu (KAP) yapılan iki açıklama ile bankanın yurt içinde 50 milyar TL, yurt dışında da 1 milyar dolara kadar borçlanma aracı ihracı yapılacağı belirtildi.

Açıklamalarda, banka yönetim kurulu tarafından yurt içinde 50 milyar Türk Lirası'na kadar farklı tür ve vadelerde, bir veya birden fazla defada halka arz edilerek veya halka arz edilmeksizin tahsisli olarak veya nitelikli yatırımcılara satış yoluyla finansman bonosu ve/veya tahvil ihraç edilmesi, gerçekleştirilecek bono ve/veya tahvil ihraçlarının vadesinin 10 yılı aşmayacak şekilde belirlenmesi ve söz konusu ihraçlarla ilgili tüm konular için genel müdürlüğün yetkilendirildiği ifade edildi.

Ayrıca, ikinci açıklamada da, "Yurt dışında da 1 milyar dolara kadar farklı tür ve vadelerde, bir veya birden fazla defada, halka arz edilerek ve/veya halka arz edilmeksizin tahsisli olarak ve/veya nitelikli yatırımcılara satış yoluyla, ilave ana sermaye hesaplamasına ve/veya katkı sermaye hesaplamasına dahil edilecek borçlanma araçları ve/veya kredi kullanılmasına ilişkin tüm hususlarda Genel Müdürlük Makamı yetkili kılınmıştır" denildi.