Halkbank’tan kadın girişimcilere 72 milyar lira finansman desteği

Halkbank, geçen yıl kadın kooperatifleriyle başlattığı İhracatta Kadın İzi Projesi’yle kadın girişimcilerin uluslararası pazarlara erişimini artırmak ve ihracat süreçlerini kolaylaştırmak amacıyla projenin ikinci etabını başlattı.

Halkbank, projenin ikincisinde, seçilen 60 girişimciye, yurt dışı pazarlara erişim, stok ve tedarik yönetimi, lojistik ve iade süreçleri gibi konularda kapsamlı eğitimler verecek. İki ay sürecek bu programın sonunda, başarılı olan 10 kadın girişimciye e-ihracat yazılımı ve entegrasyon kurulumu hediye edilerek, girişimcilerin tüm ihracat süreçlerini tek bir panelden yönetebilmesi sağlanacak.

Projeye dahil olan kadın girişimcilerin katılımıyla düzenlenen açılış toplantısı, Halkbank Genel Müdürü Osman Arslan ve ShopiVerse Genel Müdürü Orxan Isayev'in, projenin etkili ve yenilikçi yaklaşımlarını yansıtan konuşmalarıyla başladı. Konuşmaların ardından "İhracata Giriş Eğitimi" İstanbul Finans Merkezi'nde bulunan Halkbank Genel Müdürlük binasında verildi. Etkinlikte konuşan Halkbank Genel Müdürü Osman Arslan, geçen yıl 100 kadın kooperatifine e-ticaret eğitimi ve mentörlük hizmeti verildiğini bildirdi. Arslan, "Ayrıca, uluslararası e-ticaret platformlarına entegrasyon desteği verilerek, Amazon İngiltere ve Etsy gibi platformlarda ürünlerinin ihraç edilmesi sağlanmıştır. Projemizin ikincisinde ise, e-ihracata yeni başlayacak kadın girişimcilerimize katkı sunmayı hedefliyoruz." ifadelerini kullandı.

"Kadın girişimci kredilerinin yüzde 37'sini tek başımıza sağlamış bulunmaktayız"

İhracatta Kadın İzi Projesi ile kadın girişimcilerin Türkiye ihracatına katkı sağlamalarını hedeflediklerini belirten Arslan, "Halkbank olarak, 2021'den bu yana 232 bin kadın girişimcimize 72 milyar lira finansman imkanı sunduk. Türkiye Bankalar Birliği'nin Temmuz 2024 raporuna göre, kadın girişimciliğine ve kadınların ekonomik hayata katılımına verdiğimiz bu desteklerle bankacılık sektöründeki kadın girişimci kredilerinin yüzde 37'sini tek başımıza sağlamış bulunmaktayız." ifadelerini kullandı.

Arslan, artık gelenekselleşmiş hale gelen Halkbank Üreten Kadınlar Yarışması'nın bu yıl 4'üncüsünü düzenleyeceklerinin bilgisini paylaşarak, üreten, katma değer oluşturan kadın girişimciler için yarışma başvurularını almaya başladıklarını ve kadınların girişimcilik ekosistemine katkılarını güçlendiren bu yarışmayla destek sunmaya devam edeceklerini vurguladı.