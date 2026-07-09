Halkbank'tan yaklaşık 280 bin kadın girişimciye 140 milyar lira finansman

Halkbank Genel Müdürü Recep Süleyman Özdil, Kayseri'de bir otelde düzenlenen "Halkbank Üreten Kadınlar Buluşması" programında yaptığı konuşmada, asırlar boyunca Anadolu'nun en önemli ticaret yollarına ev sahipliği yapan Kayseri'nin, ekonomik faaliyetlerin yanı sıra emeğin, güvenin ve girişimciliğin de merkezi olduğunu belirtti.

Kadınların dokunduğu her üretim hikayesinin ekonomik bir değer oluşturmakla kalmadığına, aileyi, çevreyi ve toplumu da dönüştürdüğüne dikkati çeken Özdil, kadınların yüzyıllardır evde, tarlada hem ürettiğini hem de toplumun temel direği aileyi ayakta tuttuğunu vurguladı.

Özdil, kadının yer aldığı her alanın değer kazandığını, toplumun refah seviyesinin yükseldiğini dile getirerek, "Sayın Cumhurbaşkanımızın, 'Kadın elinin değdiği, kadın kalbinin adandığı, kadın kararlılığının yöneldiği hiçbir işin başarısız olma şansı yoktur.' tespiti de bu hakikati teyit etmektedir. Kadınların üretimde, girişimcilikte ve iş dünyasında daha fazla yer aldığı ekonomiler, daha kapsayıcı, daha dirençli ve daha sürdürülebilir bir büyüme ortaya koyuyor. Dünyadaki gelişmelere baktığımızda bunu çok net görebiliyoruz. Üstelik ülkemizin kadınları, zorluklarla baş etmeyi, bir arada olmayı, çalışmayı ilke edinen bir gelenekten gelmektedir." diye konuştu.

"Yeni fikirlerin filizlenmesine katkı sağlamaya çalışıyoruz"

Halkbank olarak, "Güçlü kadın, güçlü aile, güçlü toplum" inancıyla bir yola çıktıklarını anlatan Özdil, şöyle devam etti:

"2021 yılından bu yana kadın girişimciliğini öncelikli çalışma alanlarımızdan biri olarak görüyoruz. Kadın girişimcilerimizin finansmana erişimini kolaylaştırmak amacıyla oluşturduğumuz Kadın Girişimci Destek Paketi ile bugüne kadar yaklaşık 280 bin kadın girişimcimize 140 milyar lira finansman sağladık. Şunu gururla ifade etmek isterim ki ülkemizde kadın girişimcilere kullandırılan her üç krediden birinde bankamızın imzası bulunuyor. Kadınlara sağladığımız desteği yalnızca finansmanla sınırlı görmüyoruz. Üreten Kadınlar Buluşmaları'nı ve Üreten Kadınlar Yarışması'nı da bu vizyonla hayata geçirdik. Bu sayede girişimcilerimizle doğrudan temas kuruyor, onların ihtiyaçlarını öğreniyor ve gelişimlerine katkı sağlayacak fırsatlar oluşturuyoruz. Türkiye'nin dört bir yanında gerçekleştirdiğimiz buluşmalarda, kadın girişimcilerin deneyimlerine ortak olup yeni fikirlerin filizlenmesine katkı sağlamaya çalışıyoruz. Halkbank olarak bu yolculukta yanınızda olmayı sürdüreceğiz. Bu vesileyle kadın girişimciliğini her platformda destekleyen ve vizyonuyla bizlere ilham veren Sayın Emine Erdoğan Hanımefendi'ye de şükranlarımı sunuyorum."

Program sonunda gazetecilere açıklamada bulunan AK Parti Kayseri Milletvekili Ayşe Böhürler de Halk Bankasının kadınların ekonomik gücünü destekleyen çok büyük bir projeye imza attığını, böyle bir programın Kayseri'de de eğitim vermesinden memnuniyet duyduğunu dile getirdi.

Kayseri'nin kadın girişimcileriyle de ön plana çıkan bir kent olduğunu vurgulayan Böhürler, "Kayseri'de pek çok kadın babalarından şirketleri devralıyor ve yeni yeni açılımlar yapıyor. Yeni yatırım imkanları ortaya çıkartıyor. Halkbank şimdiye kadar 280 bin kadın girişimciye destek vermiş. Bundan sonra da bu sayı giderek artacak. Umut ediyorum ki Kayseri'den de pek çok kadın girişimci, bu desteklerden faydalanır. Burada emeği geçen herkese teşekkür ediyorum." dedi.

"O gün de yanımdaydılar bugün de yanımdalar"

Halkbank Üreten Kadınlar Yarışması'nda 2024 yılında "Sıfır Atık Kategorisi"nde ödül alan Şükriye Özbilen ise Halkbank tarafından oluşturulan bu platformun kadın girişimcilere çok büyük destek sağlayarak, finansal anlamda da arkalarında durduğunu belirtti.

Yarışmayı kazandıktan sonra güçlü işbirlikleri sağladıklarını dile getiren Özbilen, "Finansal erişimimiz daha da kolaylaştı. Bilinirliğimiz arttı. Uluslararası pazarda da az olan ender bir iş yapıyoruz. Bunu Türkiye'nin de öğrenmesini sağladık, böyle güzel katkıları oldu." şeklinde konuştu.

Diyetisyen Büşra Durak da 4 yıl önce aldığı destekle Yozgat'ta kendi işini kurduğunu anlatarak, "Hiç birikimim yoktu, hepsini Halkbank ile karşıladım. O gün de yanımdaydılar bugün de yanımdalar. Bu güveni hissediyor olmak insanı rahatlatıyor." ifadelerini kullandı.

Halkbank desteğiyle Kapadokya bölgesinde terapi merkezi açan Prof. Dr. Bilge Uzun ise "Halk Bankasının kadının üretkenliğini artırmak için verdiği krediyi kadınlar için merkezde kullandım." dedi.