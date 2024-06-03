Halkın yüzde 61'ine göre TÜİK enflasyonu düşük açıklıyor

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) açıkladığı enflasyon verileri, tartışma konusu olmaya devam ediyor.

Artı Gerçek'in derlediği habere göre TÜİK'in gerçek enflasyon yerine daha düşük rakam açıkladığı, bu nedenle de çalışanların maaşlarının aşındırıldığı eleştirileri yapılıyor.

TÜİK'in bugün açıkladığı resmi verilere göre, mayıs ayı itibariyle yıllık enflasyon yüzde 75,45 olurken, ekonomistlerin oluşturduğu ENAG ise yıllık enflasyonu yüzde 120,66 olarak açıkladı.

Hangi parti seçmeni ne kadar güvenilir buluyor?

MetroPOLL Araştırma, halkın, TÜİK'in açıkladığı enflasyon verilerini ne kadar güvenilir bulduğunu ölçtü. Buna göre, halkın sadece 11'i TÜİK'in gerçek enflasyonu açıkladığını düşünürken, yüzde 61'7lik kesim ise var olandan daha düşük rakam açıklandığı görüşünde.

Ankete göre AK Parti'lilerin yüzde 41,3'ü, CHP'lilerin yüzde 78'i, MHP'lilerin yüzde 57,9'u, İYİ Parti'lilerin yüzde 82,3'ü, DEM Parti'lilerin ise yüzde 80,4'ü TÜİK'in gerçek enflasyondan daha düşük oran açıkladığını düşünüyor.