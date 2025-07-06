Halkın yüzde 86’sı asgari ücrete acil ara zam istiyor
Kamuoyu araştırma şirketi SONAR’ın anketine göre halkın yüzde 86’sı asgari ücrete acil zam isterken, yüzde 69’u hayat pahalılığının sürdüğünü belirtti.
Kamuoyu araştırma şirketi SONAR’ın son anketine göre, halkın yüzde 86’sı asgari ücrete acil zam yapılması gerektiğini düşünüyor.
Ayrıca vatandaşlardan yüzde 69’u hayat pahalılığının devam ettiğini belirtti.
Yatırım tercihleri sorulan vatandaşlardan yüzde 24’ü herhangi bir yatırım yapabilecek bütçesi olmadığını söyledi.
Son haftalarda parasal durumunuzda bir iyileşme yaşayıp yaşamadığı sorulan vatandaşların yüzde 68.4’ü maddi durumunda gerileme yaşadığını aktardı.