Ham petrol ithalatı aralıkta arttı

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu(EPDK), Aralık ayına ilişkin "Petrol Piyasası Sektör Raporu"nu yayımladı.

EPDK'dan yapılan açıklamaya göre, toplam petrol ürünleri ithalatı yüzde 15,69 artarak 4 milyon 342 bin 141 ton olarak gerçekleşti. Motorin türleri ithalatı yüzde 6,52 azalarak 1 milyon 19 bin 295 ton oldu.

Toplam rafineri petrol ürünleri üretimi yüzde 18,2 artarak 3 milyon 283 bin 741 ton seviyesine çıktı. Motorin türleri üretimi yüzde 8,81 artarak 1 milyon 579 bin 630 ton, benzin türleri üretimi yüzde 53,91 artarak 549 bin 970 ton, havacılık yakıtları üretimi yüzde 68,37 artarak 509 bin 935 ton ve denizcilik yakıtları üretimi yüzde 26,87 azalarak 42 bin 656 ton olarak gerçekleşti.

Yurt İçi Satışlar ve İhracat

Aynı ayda toplam petrol ürünü satışları yüzde 1,83 artarak 2 milyon 777 bin 310 ton olurken, benzin türleri satışları yüzde 11,63 artarak 352 bin 67 ton ve motorin türleri satışları yüzde 1,13 artarak 2 milyon 272 bin 578 ton seviyesine ulaştı.

Benzin türleri ihracatı yüzde 234,69 artarak 258 bin 219 ton, motorin türleri ihracatı yüzde 0,95 azalarak 266 bin 518 ton, havacılık yakıtları ihracatı yüzde 90,79 artarak 515 bin 316 ton, denizcilik yakıtları ihracatı yüzde 39,23 azalarak 53 bin 427 ton olarak gerçekleşti. Böylece toplam ihracat yüzde 66,36 artışla 1 milyon 312 bin 259 ton seviyesine geldi.