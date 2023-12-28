Ham petrol ithalatı yüzde 2'yi aştı

EPDK'nın açıkladığı verilere göre motorin türleri ithalatı yüzde 7,37 artarak 925.871,62 ton olurken, toplam ithalat yüzde 0,96 artarak 4.244.016,85 olarak gerçekleşti.

EPDK'dan yapılan açıklamada şöyle denildi:

"Toplam rafineri petrol ürünleri üretimi yüzde 7,32 artarak 3.449.379,09 ton olarak gerçekleşmiştir. Motorin türleri üretimi yüzde 2,40 artarak 1.596.497,97 ton olarak gerçekleşmiştir. Benzin türleri üretimi yüzde 19,98 artarak 519.605,35 ton olarak gerçekleşmiştir. Havacılık yakıtları üretimi yüzde 33,79 artarak 519.192,07 ton olarak gerçekleşmiştir. Denizcilik yakıtları üretimi yüzde 44,94 azalarak 80.317,89 ton olarak gerçekleşmiştir.

Toplam ihracat yüzde 9,63 artarak 1.292.801,87 ton olarak gerçekleşmiştir. Benzin türleri ihracatı yüzde 12,10 artarak 162.555,73 ton olarak gerçekleşmiştir. Motorin türleri ihracatı yüzde 33,34 artarak 285.842,12 ton olarak gerçekleşmiştir. Havacılık yakıtları ihracatı yüzde 14,14 artarak 480.208,87 ton olarak gerçekleşmiştir. Denizcilik yakıtları ihracatı yüzde 31,45 azalarak 97.555,48 ton olarak gerçekleşmiştir.

Yurt İçi Satışlar

Toplam petrol ürünü satışları yüzde 1,05 artarak 2.679.997,27 ton olarak gerçekleşmiştir. Benzin türleri satışları yüzde 6,25 artarak 326.685,41 ton olarak gerçekleşmiştir. Motorin türleri satışları yüzde 0,83 artarak 2.207.029,50 ton olarak gerçekleşmiştir"