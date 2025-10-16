Hamdi Ulukaya’nın şirketi Chobani, 20 milyar dolar değeri yakaladı

Dünyaca tanınan girişimci Hamdi Ulukaya’nın kurucusu olduğu Chobani, aldığı yeni yatırımla birlikte şirket değerini yaklaşık 20 milyar dolara yükseltti.

Fast Company Türkiye’nin aktardığı bilgilere göre Chobani, dünyanın önde gelen yatırım fonlarından biriyle yaklaşık 650 milyon dolarlık yeni bir yatırım anlaşmasına imza attı.

Chobani’nin bu yatırımı, New York eyaletinin Rome şehrinde inşa edilecek yeni süt ürünleri fabrikası ile Idaho’daki Twin Falls tesisinin kapasite artırımını desteklemek amacıyla kullanılacak.

New York’ta kurulacak ve binden fazla kişiye iş sağlayacak fabrikayı, New York Valisi Kathy Hochul duyurmuştu.

Chobani’nin kurucusu Ulukaya, geçen yıl Fast Company Türkiye dergisine verdiği röportajda, “Uzun yıllardır büyüme oranlarımız iyi seviyede ancak özellikle son üç senedir yüzde 15 ila 20 arasında yıllık büyüme oranı yakaladık. Bu ABD için çok iyi bir oran” şirketinin performansını paylaşmıştı.

Ulukaya, bu performansın arkasındaki stratejiye ilişkin olarak şu ifadeyi paylaşmıştı:

"Biz hiçbir şekilde geleneksel hızlı tüketim şirketini, onların izlediği strateji takip etmiyoruz. Kendi yolumuzu kendimiz çiziyoruz. 15 yıl önce bir ürünle çıktık, şimdi yoğurt, krema, süt ve kahve var. Bunların onlarca alt kategorisi var."