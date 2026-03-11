Hammaddede fiyatlar artış eğiliminde, tedarik zorlaşabilir

İBRAHİM ÇİÇEKÇİ / KONYA

KSO 10. Meslek Komitesi Başkanı, Koçak Park ve Koçak Metal Yönetim Kurulu Başkanı Ali Koçak tarafından yapılan değerlendirmede, küresel ölçekte üretim, enerji ve lojistik alanlarında yaşanan gelişmelerin plastik hammaddelerinin temin koşulları ile fiyat oluşumları üzerinde doğrudan etkili olduğu belirtildi. Koçak, Ortadoğu bölgesinde bazı tesislerde üretimin durmasının ve lojistik süreçlerde ortaya çıkan aksaklıkların plastik hammadde piyasasında tedarik koşullarını zorlaştırdığına dikkat çekerek, bu gelişmelerin fiyat seviyelerinde artış eğilimini beraberinde getirdiğini vurguladı.

İhtiyatlı olun uyarısı

Önümüzdeki dönemde plastik hammadde fiyatlarında dalgalanmaların devam edebileceği ve tedarik koşullarının kısa vadede istikrara kavuşmasının zaman alabileceği öngörüsünde bulunan Koçak, plastik sektöründe faaliyet gösteren firmalara hammadde tedarik planlarını mevcut piyasa koşullarını dikkate alarak oluşturmaları, stok yönetimi ve üretim planlamasında daha ihtiyatlı hareket etmeleri konusunda çağrıda bulundu. Koçak ayrıca, fiyatlandırma ve teslim sürelerinin belirlenmesinde güncel piyasa koşullarının göz önünde bulundurulmasının önemine vurgu yaptı.

Açıklamasında plastik sektörünün ambalaj, gıda, otomotiv, inşaat gibi birçok alanda üretim zincirinin önemli bir parçası olduğunu hatırlatan Koçak, küresel piyasalardaki gelişmelerin yakından takip edilmesi ve gerekli tedbirlerin zamanında alınmasının sektör açısından büyük önem taşıdığını sözlerine ekledi.