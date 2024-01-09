Hamsi 2023'te tahtını palamuttan geri aldı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden alınan bilgiye göre, Gürpınar Su Ürünleri Hali'ne geçen yıl 113 farklı tür su ürünü getirildi. Halde 2022 yılında 60 bin 714 ton su ürünü bulunurken, geçen sene 54 bin 315 ton ürün nakledildi. Önceki yıl hale en çok getirilen 5 ürün palamut, hamsi, istavrit, lüfer ve mezgit olarak sıralanmıştı.

Geçen yıl ise birinci olan hamsi ile birlikte istavrit, mezgit, çipura ve palamut listede yer aldı. Böylece 2022'de tahtını palamuda kaptıran hamsi, 2023'te halde en çok tüketilen ürün sıralamasında yine birinci oldu.

Hale 2023'te 25 bin 836 ton hamsi, 7 bin 305 ton istavrit, 2 bin 606 ton mezgit, 2 bin 510 ton çipura, 2 bin 174 ton palamut getirildi. 2022'de ise 19 bin 832 ton palamut nakledilmişti. Böylece hale ulaştırılan palamudun 2022'ye göre yüzde 89 azaldığı belirlendi.

Haldeki ürünlerin yıl boyu satış ortalamasına bakıldığında kilosu 972 liradan satılan deniz böceği, en yüksek fiyattan alıcı bulan su ürünü olarak dikkati çekti. Bu ürünü kilosu 966 liradan satılan ıstakoz ve kilosu 494 liradan satılan jumbo karides izledi. Ayrıca halde hamsinin kilosu 25, palamudun kilosu 48, mezgidin kilosu 32, istavridin kilosu 31 liradan alıcı buldu.

Gürpınar Su Ürünleri Hali'ne geçen yıl en çok getirilen 10 ürün şöyle:

Ürün Ortalama (Ton Hamsi 25836 İstavrit 7305 Mezgit 2606 Çipura 2510 Palamut 2174 Levrek 1867 Lüfer 1494 Sardalya 1266 İthal uskumru 1070 Torik 1036 Tekir 943



Hale getirilen ürünlerin yıllık ortalama kilogram satış fiyatları da şöyle sıralandı: