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Hamsi ihracatı 10 ayda 12 milyon doları aştı

Türkiye'nin Ocak-Ekim 2024 dönemi hamsi ihracatı, geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 10 artış göstererek 12 milyon 306 bin 154 dolara ulaştı.

Haber Merkezi
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Hamsi ihracatı 10 ayda 12 milyon doları aştı
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Doğu Karadeniz İhracatçılar Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Saffet Kalyoncu, 10 ayda 20 ülkeye, 2 bin 288 ton hamsi ihraç edildiğini söyledi.

Söz konusu ihracattan 12 milyon 306 bin 154 dolar kazanç sağlandığını vurgulayan Kalyoncu, bu rakamın 2 bin 1 ton karşılığı 11 milyon 168 bin 499 dolar kazanılan geçen yılın aynı dönemine göre miktarda yüzde 14, değerde yüzde 10 arttığını ifade etti.

En çok hangi ülkelere hamsi ihraç edildi?

Kalyoncu, Fransa, Belçika ve ABD'nin en fazla hamsi ihraç edilen 3 ülke olduğunu belirterek, "Türkiye'den yılın 10 ayında Fransa'ya 4 milyon 502 bin 792, Belçika'ya 3 milyon 736 bin 313 ve ABD'ye 1 milyon 191 bin 935 dolarlık hamsi satıldı." dedi.

Hollanda ve Dubai'ye de hamsi ihraç edildi

Hamsinin işlenmiş ürün olarak da dış piyasada talep gördüğüne işaret eden Kalyoncu, "Yılı tamamlamaya kısa süre kala hamsi ihracatındaki artış sevindirici. Bu dönem, geçen yılın aynı döneminden farklı Hollanda ve Dubai'ye de hamsi ihraç ettik." diye konuştu.

Kalyoncu, havaların soğumaya başladığı bugünlerde hamsinin bollaşmasını beklediklerini, buna bağlı ihracatının da gelişme göstereceğini sözlerine ekledi.

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