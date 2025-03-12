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Hamsi ihracatı 6 ayda 7 milyon 217 bin dolar kazandırdı

Türkiye balık av sezonunun başladığı 1 Eylül 2024 tarihinden 28 Şubat 2025 tarihine kadar geçen 6 aylık sürede hamsi ihracatından 7 milyon 217 bin dolarlık gelir elde etti.

Haber Merkezi
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Hamsi ihracatı 6 ayda 7 milyon 217 bin dolar kazandırdı
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Doğu Karadeniz İhracatçılar Birliği’nden alınan bilgiye göre, Türkiye 6 ayda 19 ülkeye 2 bin 208 tonluk hamsi ihracatı gerçekleştirdi. Hamsi ihracatında ilk 3 sırayı miktar bazında Ukrayna, Fransa ve Belçika alırken; en düşük ihracat ise sırasıyla Irak, Suriye ve Dubai’ye gerçekleşti.

En fazla hamsi ihracatı Almanya ve Hollanda’ya yapıldı

İhraç edilen 2 milyon 208 bin kg (2 bin 208 ton) hamsiye karşılık ülkeye 7 milyon 217 bin dolarlık ihracat geliri sağlanırken, Trabzon’dan ise 115 ton hamsi ihracatı karşılığı 475 bin 389 dolar döviz girdiği gerçekleşti. Trabzon’dan ise aynı dönemde en fazla hamsi ihracatı Almanya ve Hollanda’ya yapıldı.

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