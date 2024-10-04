Hamsi ihracatında artış: Son 1 ayda 1 milyon dolarlık döviz girdisi

Yeni balık av sezonu ile birlikte hamsi ihracatı da başlarken, son 1 ayda Türkiye'den 10 ülkeye yapılan hamsi ihracatından 1 milyon 82 bin 39 dolar döviz girdisi sağlandı.

Denizlerde av yasağının 1 Eylül itibariyle sona ermesinin ardından denize açılan tekneler bol miktarda palamut avlarken, hamsi avı bu ava oranla düşük kaldı. Bu durum tezgahlara da yansırken, tezgahlarda fazla gözükmeyen hamsi ihracat pazarlarında kendini göstermeye başladı.

En çok hamsi ihracatı Fransa, Belçika, ve Almanya'ya yapıldı

Yeni sezonda Eylül ayı döneminde en çok hamsi ihracatı Fransa, Belçika ve Almanya'ya yapılırken, Fransa'ya yapılan 72 bin 90 kilogramlık hamsi karşılığı 500 bin dolar, Belçika'ya 32 bin 697 kilogram karşılığı 261 bin 812 dolar, Almanya'ya 23 bin 34 kilogram karşılığı 202 bin 284 dolar ihracat geliri sağlandı. Bu ülkeleri ABD, Ukrayna, KKTC, Gürcistan, Birleşik Arap Emirlikleri, Irak ve Kanada izledi.

2023 yılı Eylül ayı dönemde ise 12 ülkeye yapılan hamsi ihracatından 300 bin 163 kilogram karşılığı 1 milyon 420 bin 306 dolar döviz girdisi sağlanmıştı.