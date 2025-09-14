Hamsi ihracatından 8 ayda 9,9 milyon dolar gelir elde edildi

Doğu Karadeniz İhracatçılar Birliği Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Ahmet Hamdi Gürdoğan, Türkiye'den yılın 8 ayında 2 bin 86 ton hamsi ihraç edildiğini söyledi. Söz konusu ihracattan 9 milyon 942 bin 815 dolar kazanç sağlanırken bu dönemde 19 ülkeye hamsi dış satımı yapıldı.

Türkiye'nin 8 aylık hamsi ihracatı

Türkiye'nin 8 aylık hamsi ihracatında Belçika ilk sırada yer alırken bu ülkeye hamsi dış satımı geçen yılın aynı dönemine göre değerde yüzde 11 arttı.

Ülkeden Belçika'ya geçen yılın ocak-ağustos döneminde 2 milyon 835 bin 806 dolarlık hamsi dış satımı yapılırken, söz konusu ihracat bu yılın aynı döneminde ise 3 milyon 149 bin 982 dolara ulaştı.

Belçika'yı 3 milyon 6 bin 259 dolarla Fransa ile 1 milyon 196 bin 239 dolarla Almanya'nın takip ediyor.