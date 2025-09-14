  1. Ekonomim
  2. Ekonomi
  3. Hamsi ihracatından 8 ayda 9,9 milyon dolar gelir elde edildi
Takip Et

Hamsi ihracatından 8 ayda 9,9 milyon dolar gelir elde edildi

Türkiye'den ocak-ağustos döneminde yapılan hamsi ihracatı 9 milyon 942 bin 815 dolara yükseldi.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Hamsi ihracatından 8 ayda 9,9 milyon dolar gelir elde edildi
Takip Et

Doğu Karadeniz İhracatçılar Birliği Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Ahmet Hamdi Gürdoğan, Türkiye'den yılın 8 ayında 2 bin 86 ton hamsi ihraç edildiğini söyledi. Söz konusu ihracattan 9 milyon 942 bin 815 dolar kazanç sağlanırken bu dönemde 19 ülkeye hamsi dış satımı yapıldı.

Türkiye'nin 8 aylık hamsi ihracatı

Türkiye'nin 8 aylık hamsi ihracatında Belçika ilk sırada yer alırken bu ülkeye hamsi dış satımı geçen yılın aynı dönemine göre değerde yüzde 11 arttı.

Ülkeden Belçika'ya geçen yılın ocak-ağustos döneminde 2 milyon 835 bin 806 dolarlık hamsi dış satımı yapılırken, söz konusu ihracat bu yılın aynı döneminde ise 3 milyon 149 bin 982 dolara ulaştı.

Belçika'yı 3 milyon 6 bin 259 dolarla Fransa ile 1 milyon 196 bin 239 dolarla Almanya'nın takip ediyor.

Özgür Özel'den Erdoğan'a: Haysiyetin varsa "Kabataş İskelesi'nin önünde başörtülü bacıma saldırdılar" dediğin görüntüyü yayınlaÖzgür Özel'den Erdoğan'a: Haysiyetin varsa "Kabataş İskelesi'nin önünde başörtülü bacıma saldırdılar" dediğin görüntüyü yayınlaGündem

 

Kastamonu’daki Pompeiopolis’te yeni bir festival doğuyorKastamonu’daki Pompeiopolis’te yeni bir festival doğuyorYaşam Keyfi

 

Ekonomi
İstanbul Havalimanı, dünya genelinde beşinci sıraya yerleşti
İstanbul Havalimanı, dünya genelinde beşinci sıraya yerleşti
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: Savunma sanayindeki atılımı yeni alanlara taşıyacağız
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: Savunma sanayindeki atılımı yeni alanlara taşıyacağız
Kamu ihalelerinde dijital dönem! Bakan Şimşek: Rekabet, tasarruf ve şeffaflık arttı
Bakan Şimşek: Rekabet, tasarruf ve şeffaflık arttı
Bitkisel ve hayvansal üretim desteklerinde yeni dönem ödemeleri açıklandı
Bitkisel ve hayvansal üretim desteklerinde yeni dönem ödemeleri açıklandı
Yaz sezonunda araç kiralamada yüksek talep görüldü
Yaz sezonunda araç kiralamada yüksek talep görüldü
Yabancı yatırımları çekebilmek için güven tazelenecek
Yabancı yatırımları çekebilmek için güven tazelenecek