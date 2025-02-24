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Hamsi kar gördü! Tezgahtaki fiyatları fırladı

Balıkçılar, soğuk havanın etkisiyle balık türlerinin azaldığını kaydetti. Marmara hamsisi tezgahlarda 400 liradan yer bulurken Karadeniz hamsisi 300 lira oldu.

Haber Merkezi
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Hamsi kar gördü! Tezgahtaki fiyatları fırladı
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Yoğun kar yağışı ve dondurucu soğuklar, balık tezgahlarındaki çeşitliliği azalttı. Özellikle hamsi fiyatlarında dikkat çeken bir artış yaşanırken, tezgahlarda 400 TL’ye kadar çıkan etiketler görüldü. Kış mevsiminin etkisiyle vatandaşlar hamsi ve istavrite yönelirken, balıkçılar havaların ısınması ve Ramazan ayının yaklaşmasıyla fiyatların düşebileceğini belirtti.

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Bandırma Balık Hali’nde satış yapan balıkçı Sezgin Acar, hamsi, istavrit, çupra ve levrek satışı yaptığını dile getirerek, “Marmara’da hamsi azaldı, daha çok Karadeniz’den geliyor. Fiyatlar yükseldi, şu an hamsinin kilosu 400 TL, istavrit ise en uygun fiyatlı balık olarak 200 TL’den satılıyor. Çeşit kısıtlı olsa da taze balık bulmak mümkün.” dedi.

Ramazan'da fiyatlar düşecek

Balıkçı Barış Yıldız ise Karadeniz hamsisini 300 TL, Marmara hamsisini 400 TL'den satmaya başladı. Yıldız'ın tezgahında istavrit 200 TL, sardalya ise 200 TL’den yer buldu. Yıldız, "Ramazan’da fiyatların daha da uygun olmasını bekliyoruz." dedi.

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