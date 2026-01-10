Hamsi, palamudun yerini geri aldı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) iştiraki İstanbul Yönetim Yenileme AŞ (İSYÖN) tarafından açıklanan Gürpınar Su Ürünleri Hali verilerine göre, 2024’te 59 bin 312 ton, 2025’te ise 49 bin 898 ton su ürünü hale getirildi.

Önceki yıl en çok palamut getirilen halde, 2025’te en çok satılan deniz ürünü hamsi oldu.

Böylece 2024 yılında birinciliği palamuda kaptıran hamsi, 1 yıl aradan sonra liderliği tekrar ele geçirdi.

Hamsi liderliğini sürdürürken böcek en pahalı su ürünü oldu

2025’te Gürpınar Su Ürünleri Hali’ne 19 bin 908 ton hamsi, 8 bin 8 ton istavrit, 3 bin 120 ton mezgit ve 2 bin 578 ton levrek getirildi.

Öte yandan, 2024 yılında 15 bin 541 ton palamut satışı yapılan halde, 2025’te palamut miktarı 947 tona geriledi.

Haldeki ürünlerin satış ortalamalarına göre kilogramı 2 bin 276 liradan satılan böcek, en yüksek fiyatlı su ürünü olarak öne çıktı. Bunu kilogramı 2 bin 275 liradan alıcı bulan ıstakoz ve kilogramı 1.319 liradan satılan sinarit izledi.

Kilogram fiyatları ise hamside 62 lira, istavritte 67 lira, mezgitte 83 lira ve levrekte 290 lira olarak kaydedildi. 2024’te kilogramı 88 lira olan palamut, 2025’te 275 liraya yükseldi.