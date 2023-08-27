Hamsi, sezona 70 liradan başlayabilir

Av yasağının kalkacağı 1 Eylül'e sayılı günler kala teknelerinin ve ağlarının onarımını yaparak hazırlıklarını sürdüren balıkçılar, yeni sezonda hamsi bolluğu yaşanmasını bekliyor.

Denizlerde 15 Nisan'da başlayan av yasağının sona ereceği 1 Eylül'ü iple çeken Poyrazköy Balıkçı Barınağı'ndaki balıkçılar, mevsim normallerinin üzerinde seyreden havaya rağmen bakım ve onarım çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor.

Balıkçıların bazıları eskimiş ağları elleriyle tek tek dikerek onarırken, bazıları da teknelerinin boyalarını imece usulü yeniliyor, motor, ışık ve halatların bakımlarını yapıyor.

Poyrazköy Balıkçılar Kooperatifi Başkanı Davut Toker, kooperatife kayıtlı 220 üyenin yanı sıra 17 gırgır, 10 trol ve çok sayıda küçük tekneli balıkçı olduğunu kaydetti.

Geçen yıl palamudun çok olduğunu aktaran Toker, bu sene hamsi, istavrit ve çinekop bolluğu yaşanacağını, bunların yanı sıra lüferin de sofralarda yerini alacağını ifade etti.

Toker, eylül ve ekim aylarında Poyrazköy civarında balık potansiyelinin çok büyük olduğunu belirterek, bu yılın bereketinin ne olacağının ise denize çıktıktan sonra görüleceğini söyledi.

Yakıt fiyatlarının yüksekliğine ve artan masraflara dikkati çeken Toker, kasa balığına enflasyona göre taban fiyat verilmesi ve kotaya geçilmesi gerektiğini dile getirdi.

Toker, hamsinin kilogram fiyatının 50 ila 70 lira arasında başlayacağını, sonrasında balığın bolluğuna göre de fiyatın düşebileceğini sözlerine ekledi.