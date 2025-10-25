Hamside şok düşüş: Fiyatlar yarı yarıya azaldı

Balıkçı Serdar Karaahmetoğlu, bu yılki bol av nedeniyle hamsi kilosunu 50 liraya düşürdüğünü, diğer balıkçıların ise hâlâ 100 liradan satış yaptığını açıkladı.

"Sinop’ta hamsi bolluğu yaşanıyor"

Karaahmetoğlu, "Sinop’ta hamsi bolluğu yaşanıyor. Bu nedenle fiyatları düşürdük. Bazı balıkçılar hâlâ 100 liradan satıyor ama amacımız vatandaşın ucuz ve taze hamsiye ulaşabilmesini sağlamak" dedi.

Yeni av sezonunun başlamasıyla Sinop’un farklı noktalarındaki balık tezgahları, taze hamsiyle dolup taşıyor. Vatandaşlar, uygun fiyatlı ve taze balığı alabilmek için erken saatlerden itibaren tezgahların önünde yoğunluk oluşturuyor.

Sinop’ta balıkçılar, hamsinin yanı sıra mezgit, palamut ve istavrit gibi diğer balık türlerinin de tezgahlarda yer aldığını belirtiyor. Yeni sezonun açılmasıyla birlikte kent ekonomisine de katkı sağlanıyor. Karaahmetoğlu, "Denizden bol miktarda çıkan hamsi, hem halkımızın sofrasına hem de yerel ekonomiye canlılık katıyor" diye konuştu.