Hamsinin kulağına kar suyu kaçtı! Hem ucuzladı, hem de lezzetlendi

Geçen hafta fırtına sebebi ile tezgahlarda kaybolan hamsi, Düzce’de tezgaha yeniden indi. İri ve yağlı olması sebebi ile dikkat çeken hamsinin kilosu ise 150 liradan alıcısını bekliyor.

Tezgahlarda hamsi bolluğu

Düzce’de balıkçılık yapan Balıkçı Recep Bıçakcı, "Tezgahta hamsimiz bu aralar bol. İğneada’dan geldi. Hamsinin kulağına kar kaçtı şu anda. Düzce’nin en ucuz hamsisini biz satıyoruz. Karadeniz hamsisi 9 ila 12 santim arasında oluyor. Bizde de hamsi 10 ila 11 santim arasında. Tezgahta iri istavritimiz var. İri mezgit, mostra mezgit, buzhane palamut, çinekop, levrek, çupra, yerli ve Norveç somonu ve uskumrumuz bulunuyor. Balıkseverlerin sevdiği her çeşit balığı tezgahımızda bulundurmaya çalışıyoruz" ifadelerini kullandı.