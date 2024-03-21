Hamzabeyli’de yoğunluk: Tır kuyruğu 21 kilometreye ulaştı
Hamzabeyli Sınır Kapısı'ndan yurt dışına çıkmak için bekleyen tırlar, yaklaşık 21 kilometrelik kuyruk oluşturdu.
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Türkiye'nin ihracatının artması ve Bulgaristan'ın yoğunluğa cevap verememesi nedeniyle Avrupa'ya açılan sınır kapısında yoğunluk yaşandı.
Hamzabeyli Sınır Kapısı'nda Avrupa’ya geçiş için yüzlerce tır sürücüsü araçlarında bekleyişlerini sürdürürken yurt dışına çıkmak için bekleyen tırlar, yaklaşık 21 kilometrelik kuyruk oluşturdu.