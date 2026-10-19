Hane bütçesinde barınma alarmı: Düşük gelirli konut ve kiraya daha fazla harcıyor

TÜİK’in 2025 yılı hanehalkı tüketim harcaması verileri, konut ve kira giderlerinin aile bütçesindeki ağırlığını ortaya koydu. En düşük gelir grubundaki haneler tüketim harcamalarının yüzde 38,7’sini konut ve kiraya ayırırken, en yüksek gelir grubunda bu oran yüzde 25,7’de kaldı. İstanbul’da ise konut ve kira harcamalarının toplam tüketim harcamaları içindeki payı yüzde 29,6 olarak hesaplandı.

Konut ve kira, harcamalarda ilk sırada

TÜİK’in araştırmasına göre, Türkiye genelinde toplam tüketim harcamalarının yüzde 29,3’ü konut ve kira giderlerine ayrıldı. Ulaştırma yüzde 20,5, gıda ve alkolsüz içecekler ise yüzde 17,3 pay aldı. Böylece konut ve kira harcamaları, hanehalkı tüketiminde en büyük gider kalemi oldu.

Gelir grupları arasındaki fark da barınma maliyetlerinin bütçeler üzerindeki etkisini ortaya koydu. En düşük gelir grubundaki haneler harcamalarının yüzde 38,7’sini konut ve kiraya ayırırken, en yüksek gelir grubunda bu oran yüzde 25,7 olarak kaydedildi. İki grup arasındaki 13 puanlık fark, barınma giderlerinin düşük gelirli hanelerin bütçesinde daha fazla yer tuttuğunu gösterdi.

Büyükşehirlerde konut giderleri öne çıkıyor

Bölgesel verilerde de konut harcamalarının ağırlığı dikkat çekti. TÜİK’in 2025 yılı bölgesel tüketim harcaması araştırmasına göre, konut ve kira giderlerinin toplam tüketim harcamalarındaki payı İstanbul’da yüzde 29,6’ya ulaştı. İzmir ise yüzde 30,2 ile ilk sırada yer aldı.

TCMB’nin Yeni Kiracı Kira Endeksi çalışması da kiralık konut piyasasındaki maliyetlere ilişkin veriler sundu. 2025’in son çeyreğinde 100 metrekarelik bir konutun tahmini ortanca kirası Türkiye genelinde yaklaşık 22 bin TL olarak hesaplandı. Bu tutar İstanbul’da 37 bin TL, Ankara’da 21 bin TL, İzmir’de ise 25 bin TL oldu.

Tek kişilik hanelerde barınma yükü daha yüksek

Hane büyüklüğü de konut harcamalarının bütçedeki payını etkiledi. Tek kişilik haneler tüketim harcamalarının yüzde 41’ini konut ve kiraya ayırırken, altı ve daha fazla kişiden oluşan hanelerde bu oran yüzde 22,4 olarak belirlendi. Veriler, barınma giderlerinin özellikle tek başına yaşayanların harcamalarında daha büyük bir paya sahip olduğunu ortaya koydu.

TÜİK ve TCMB verileri, konut giderlerinin hane bütçesindeki ağırlığının gelir düzeyine, yaşanılan bölgeye ve hane büyüklüğüne göre değiştiğini gösterdi. Bununla birlikte, TÜİK’in konut ve kira harcaması kalemi yalnızca kiracıların ödediği nakit kiradan oluşmadığı için bu oranları doğrudan kira/gelir oranı olarak değerlendirmemek gerekiyor.

Veriler konut ve kira giderlerinin hane bütçesi üzerindeki baskısını ortaya koyarken, bu yükün özellikle düşük gelirli ve tek kişilik hanelerde daha belirgin olduğunu gösterdi. Büyükşehirlerdeki konut maliyetleri de dikkate alındığında, barınma harcamaları diğer temel ihtiyaçlara ayrılabilecek bütçeyi sınırlayan önemli kalemlerden biri olarak öne çıktı.