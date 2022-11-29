Hanehalkı kartlı ödeme endeksi yüzde 133,9 arttı

Bankalararası Kart Merkezi (BKM) tarafından kartlı ödemeler sektörünün ve hane halkı ödemelerinin gözlemlenebilmesi için oluşturulan ‘Kartlı Ödemeler Endeksi’ 2022 yılı Ekim ayı verileri açıklandı.

Buna göre, toplam kartlı ödeme cirosu üzerinden hesaplanan reel bazlı genel kartlı ödeme endeksi geçen ay 213,6 puan oldu. Böylece geçen yılın aynı ayındaki 173,3 puana göre yüzde 23,3’lük artış yaşandı.

Nominal bazlı olarak hesaplanan genel kartlı ödeme endeksi ise yüzde 128,7 artışla 892,5 puana çıktı. Geçen yıl aynı ayda endeks 390,3 puan seviyesinde bulunuyordu.

Hanehalkı kartlı ödeme endekisi 448 puan birden arttı

BES, kamu ve vergi hariç tutularak hesaplanan yurt içi bireysellerin kartlı ödeme endeksi bu yılın ekim ayında geçen yılın aynı ayına göre reel olarak yüzde 26,1 artarak 187,3 puana ulaştı. Geçen yılın aynı ayında endeks 148,5 puan seviyesindeydi.

Aynı ayda nominal bazda hanehalkı kartlı ödeme endeksi yüzde 133,9 artışla 782,5 puana yükseldi. Endeks geçen yıl aynı ayda 334,5 puanda bulunuyordu.