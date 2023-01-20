Hanzade Doğan: Yapay zeka insanların yerini almayacak

Hepsiburada Kurucusu ve Yönetim Kurulu Başkanı Hanzade Doğan, yapay zekânın insanların yerini alacağına değil, insanların gelişimini destekleyeceğine inandıklarını, çalışmalarını da bu yönde ilerlettiklerini ve yapay zekâ algoritmalarını mevcut görevlere dahil olacakları şekilde eğittiklerini bildirdi.

Her yıl küresel ekonominin farklı alanlardaki paydaşlarını İsviçre'nin Davos kasabasında bir araya getiren Dünya Ekonomik Forumu (WEF) Yıllık Toplantısı, bu yıl "Parçalanmış Bir Dünyada İş Birliği" temasıyla düzenlendi.

Hepsiburada'dan yapılan açıklamaya göre, toplantı kapsamında gerçekleştirilen "Yapay Zekaya Özenle Yatırım Yapmak" başlıklı bir panelde Hepsiburada Kurucusu ve Yönetim Kurulu Başkanı Hanzade Doğan da yer aldı.

Açıklamada paneldeki konuşmasına yer verilen Doğan, Davos gündemini bu yıl Rusya-Ukrayna savaşı, bununla gelen jeopolitik riskler, tüm dünyada ortaya çıkan enflasyon, büyümeye dair riskler, finansal sektöre dair kırılganlıklar, iklim riskleri ve teknolojinin beraberinde getirebileceği yıkıcı etkiler gibi konuların oluşturduğunu bildirdi.

Ana temayı, özellikle dünyanın karşı karşıya olduğu risklere karşı iş birliği içinde çözüm arama arayışına odaklanması nedeniyle kıymetli bulduğunu belirten Doğan, "Toplantılarda bu konulara dair iş birliğinin sadece kısa vadede bu sorunları çözmek için değil, uzun vadeli yapısal çözümler üretmek için de önemli olduğu vurgulandı.

Hem katıldığım toplantılarda hem de birebir yaptığım görüşmelerde içinde bulunduğumuz dönemin getirdiği risklere karşı iş birliğinin önemi ve hem şirketlere hem kamuya düşen görevler üzerine konuşuldu. Biz de iş insanları olarak buradan aldığımız ilhamla ve içgörüyle kendi iş yapış şeklimizi nasıl gözden geçireceğimizi değerlendirme fırsatı bulduk." ifadelerini kullandı.

Etik değerlerimizle uyumlu yapay zekâ

Hanzade Doğan, Hepsiburada olarak kuruldukları ilk günden itibaren Türkiye'nin dijital dönüşümüne, gelişimine kaldıraç olma misyonunu benimsediklerini aktararak, "Teknoloji gücümüzü her zaman yerleşik sektörleri yıpratmaya yönelik olarak değil, onları geliştirmeye destek olmak, birlikte büyümek ve dijitalleşmelerinin hızlı sağlanması doğrultusunda kullanıyoruz. Yapay zekâ çalışmalarımızı da aynı felsefe ile devam ettiriyoruz. Biz sorumlu ve ahlaklı yapay zekâ uygulamalarını benimsiyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Bu yönde attıkları adımlarla Türk Patent Kurumu tarafından patent verilen rota optimizasyonu modeli ile kuryelerin katettiği mesafede yüzde 8 tasarruf sağlandığını bildiren Doğan,

"Platformumuzdaki 94 bin aktif KOBİ'nin kullanımına açtığımız öneri motoru perakendenin satışlarını arttırıyor. İnsansız çalışan mağazamızda yapay zekâ algoritmalarımızı benzer yönde geliştiriyoruz. Yapay zekânın insanların yerini alacağına değil, insanların gelişimini destekleyeceğine inanıyoruz. Çalışmalarımızı da bu yönde ilerletiyor, yapay zekâ algoritmalarını mevcut görevlere dahil olacakları şekilde eğitiyoruz." ifadelerini kullandı.

Her ülkenin kendi yapay zekâ stratejisine sahip olmasının zorunluluğuna işaret eden Doğan, şunları kaydetti: "Ülkemizdeki en büyük AR-GE merkezlerinden birine sahibiz ve merkezlerimizde 1.000’den fazla mühendis istihdam ediyoruz. Bu açıdan kullandığımız teknolojileri dışarıdan ihraç eden değil, bu teknolojileri üretip geliştiren bir şirketiz.

Gelişen teknoloji ve yapay zekâ uygulamaları nezdinde, bir anlamda devlet açısından da milli güvenliğin sağlanması kritik bir hal alıyor. Kendi vatandaşlarımızın ve müşterilerimizin verilerini korumak en önemli görevlerimiz arasında. Teknoloji bağımsızlığı, teknoloji alanında geliştirdiğimiz yetkinlikler ölçüsünde oluşuyor.

Amerika ve Avrupa'nın, Çin'in kendi ülkelerindeki teknoloji şirketlerini satın almasını yasaklaması teknolojiyle oluşabilecek tehditlerin bir göstergesi. Bu bağlamda Sanayi ve Teknoloji Bakanlığımızın yayınladığı ‘Ulusal Yapay Zekâ’ stratejisine tam desteğimiz var.

TÜBİTAK iş birliğimiz ile e-ticaret alanında yapay zekâ yetkinliklerinin ülkemizde geliştirilmesine yönelik bir yetkinlik merkezi kurduk. Burada çok çeşitli öncü projeler üzerinde çalışıyoruz."