Happy Center, borsa yolunda

Yener KARADENİZ/İSTANBUL

İstanbul yoğunluklu olmak üzere 5 ilde 200 mağazası ile Türkiye’nin en büyük yerel market zincirlerinden biri haline gelen Happy Center, halka açılmak için çalışma başlattı. Genel Müdür Yavuz Altun, iki aracı kurum ile süreç konusunda görüşmelerin sürdüğünü belirterek, ekonomik konjonktürde herhangi bir değişiklik olmaması halinde 2023’te halka açılmak istediklerini söyledi. Altun, “Yakın zamanda müracaatımızı yapabiliriz. Bunu şeff afl ık ve kurumsallık açısından önemsiyoruz” açıklamasında bulundu.

Şirket, izleyen süreçte organik ve inorganik olarak bir büyüme grafiği çizmiş. Sektörde faaliyet gösteren bazı yerel market zincirlerini bünyesine katan Happy Center, iki yıl önce de eski markaları olan Rammar’ları devralmış. Yavuz Altun, o süreç hakkında ise şöyle konuştu: İki yıl önce eski ortaklarımızla biraraya geldik. Onların elindeki 40 mağazayı bünyemize kattık. Şimdi İstanbul’da Avrupa ve Anadolu yakası başta olmak üzere, Kocaeli, Bursa, Balıkesir ve Çanakkale olmak üzere 5 ilde 500 metrekareden başlayıp 5 bin metrekareye kadar çıkan büyüklükte 194 mağazaya ulaştık. Bu yıl mağaza kiraları astronomik düzeyde arttı. Biz de verimlilik odaklı bir strateji izledik. Bazı mağazaları kapatmak zorunda kaldık. Yıl sonuna kadar açılan kapanan mağazalar ile birlikte toplamda 200 mağazaya ulaşacağız.”

Online’ın payı yüzde 10’a çıktı

Yavuz Altun’un verdiği bilgilere göre Happy Center mağazaları her ay yaklaşık 10 milyon müşteri ağırlıyor ve 6 milyon fiş kesiyor. Grupta istihdam sayısı ise 5 bin kişiye ulaşmış. Online market uygulamasında da önemli başarılar elde ettiklerini dile getiren Altun, hem kendi uygulamaları hem de pazar yerleri vasıtası ile online satışların toplam ciro içindeki payının yüzde 10’a çıktığını kaydetti.

Happy Center sadece marketçilik değil aynı zamanda ihracat da yapan bir şirket. Gıdadan gıda dışına kadar birçok farklı üründe öz markalı ürünlerini başta gelişmiş ülkeler olmak üzere ihraç eden şirketin toplam cirosu içinde ihracatın payı yüzde 3’lere ulaşmış. Genel Müdür Altun, “Happy Clean ve Happy Sweet diye markalarımız var. Bunları en önemli üreticilerin üretim tesislerinde ürettiriyoruz. Yağdan bakliyata, tuvalet kağıdından sıvı sabuna kadar yüzlerce ürünü 40 ülkeye ihraç ediyoruz. İç tüketimde de bu markaların satışlar içindeki payı hızla yükseliyor. Ürüne göre değişmekle birlikte toplam satışlar içinde yüzde 30’a çıkan özmarkalı ürün satışımız var” dedi.

Geride kalan dönemde Adese, Hatipoğlu ve Rammar gibi markaların şubelerini devralan Happy Center, önümüzdeki dönem de satınalma konusuna sıcak bakıyor. Yavuz Altun, “Yeni satın alma konusu her zaman gündemimizde. Bakıyoruz. Görüştüklerimiz de var. Hedefimiz 5 yıl içinde ciro bakımından ilk 5 zincirden biri olmak” şeklinde konuştu. Kendisi de bir start-up yatırımcısı olan Yavuz Altun aynı zamanda teknolojiye de çok meraklı. Tüm dünyada İngilizce olarak satışta olan kitabını bir ay önce “Katlamalı Büyüme Stratejisi” adıyla Türkçe olarak da yayınladı.

“Zincir marketler pazar günleri kapansın, bakkallar iş yapsın”

Sektörün önemli beklentilerinden biri de marketlerin pazar günü kapalı olması. Uzun süredir bu konu ile ilgili mücadele verdiklerini işaret eden Yavuz Altun, aynı zamanda İstanbul Ticaret Odası Perakende Komitesi Başkanı ve Meclis Üyesi. Yavuz Altun, konuyla ilgili olarak, “Küçük esnaf da nefes almalı. Aksi halde yaşama şansları kalmayacak. Pazar günü market zincirleri kapalı olursa tüketiciler bakkallara gidecek. Market çalışanları da pazar günlerini aileleri ile geçirebilecek. Bu, ekonominin gidişatı ve sosyal hayat için de oldukça önemli” diye konuştu.