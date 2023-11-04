Hareketli bir hafta geride kaldı

Üzeyir Doğan

Phillip Capital Yurt İçi Piyasalar Grup Başkanı

uzeyir.dogan@phillipcapital.com.tr

Fed Çarşamba günü sona eren kasım ayı toplantısında piyasadaki beklentilerle uyumlu olarak faiz oranlarında değişime gitmedi ve politika faizini 22 yılın zirvesi olan yüzde5,25-5,50 seviyesinde korudu. Fed Başkanı Powell toplantı sonrasında düzenlediği basın konferansında, enflasyonu yüzde 2 hedefine indirme konusunda kararlı olduklarının altını çizerek, ilave para politikası sıkılaştırmasının kapsamı ve politikanın ne kadar süreyle kısıtlayıcı kalacağı konusunda gelen verilere ve gelişen görünüm ile risklere göre karar alacaklarını belirtti. Parasal sıkılaşmanın tüm etkilerinin henüz hissedilmediğini ve temkinli hareket ettiklerini vurguladı. Enflasyonun hedefe yaklaştığına emin olana kadar sıkı duruşun korunacağını, para politikası duruşunu yeterince kısıtlayıcı hale getirmeye kararlı olduklarını ve şu an faiz indiriminin gündemlerinde olmadığını söyledi. Fed Başkanı Powell’ın açıklamaları piyasalarda önceki söylemlerine kıyasla biraz daha güvercin bir tonda algılanırken, özellikle finansal koşullardaki sıkılaşmaya dikkat çekmesi ve temkinli hareket ettiklerine ilişkin vurgusu faiz artışı ihtimalini tamamen dışlamasa da olası bir faiz artış endişelerini azalttı. Piyasadaki genel beklentiler Fed’in önümüzdeki toplantılarında faiz oranlarını sabit tutacağı yönünde şekillenirken, 2024 Mayıs ayından itibaren faiz indirim döngüsünün başlayabileceği değerlendiriliyor. Cuma günü açıklanan ABD tarım dışı istihdam verisi beklentilerin altında kaldı. Beklenti 180 bin iken açıklanan rakam 150 bin oldu. Beklentilerin altında kalan bu rakam Fed’in arzuladığı istihdam piyasasındaki gevşeme beklentisini artırdı ve piyasalarda olumlu etki oluşturdu.

Geçen haftanın ilk bölümünde jeopolitik gelişmeler gündemin ön sıralarında yer alırken, son günlerde jeopolitik gelişmelere tepkilerin daha sınırlı kaldığını gördük. Açıklanan üçüncü çeyrek finansallarının genellikle beklentilerden daha olumlu gelmesi de endeksteki düşüşü sınırlarken, tepki hareketleri için zemin hazırladı. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) yılın son Enflasyon Raporu toplantısını 2 Kasım Perşembe günü gerçekleştirdi. TCMB, 2023 yılı enflasyon tahminini yüzde 58’den yüzde 65’e yükseltirken, 2024 yılı tahminini yüzde 33’ten yüzde 36’ya çıkardı. 2025 enflasyon tahmini ise yüzde 15'ten yüzde 14'e çekildi. TCMB Başkanı Hafize Gaye Erkan, görevlerinin fiyat istikrarı ve sonucunda dezenflasyonun kısa sürede tesis edilmesi, enflasyonun tek haneye indirilmesi olduğunu söyledi. Erkan, enflasyonda düzelme görülene kadar parasal sıkılaşmanın devam edeceğini vurguladı. İç talepte dengelenmeye dair öncü sinyallerin alındığını belirten Erkan, dezenflasyon sürecinin 2024’ün ikinci yarısı itibarıyla başlamasının beklendiğini ifade etti. Cuma günü ise yurt içinde ekim ayı enflasyon rakamları açıklandı. Ekim ayı TÜFE verisi aylık bazda piyasadaki medyan beklenti olan yüzde 4,18 rakamının altında yüzde 3,43 oranında artış kaydetti ve yıllık TÜFE yüzde 61,53 seviyesinden yüzde 61,36’ya geriledi. Ekim ayında TÜFE’de yavaşlama gözlenirken, ÜFE tarafındaki yavaşlama daha belirgin oldu. ÜFE ekim ayında yüzde 1,94 oranında artış kaydetti ve yıllık ÜFE yüzde 47,44’den yüzde 39,39 seviyesine geriledi.