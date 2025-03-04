Hasan Yücel: Küresel yarışta geri kalmamak için madencilik seferberliği başlatmalıyız

ANKARA (EKONOMİ)- Altın Madencileri Derneği (AMD) Başkanı Hasan Yücel, Türkiye’nin küresel yarışta geri kalmamak için madencilik seferberliği başlatması gerektiğini söyledi.

ABD Başkanı Trump ile Ukrayna lideri Zelensky arasındaki görüşmeye atıfta bulunarak küresel çapta stratejik madenler için büyük rekabet yaşandığını belirten Altın Madencileri Derneği Başkanı Hasan Yücel, AA’ya yaptığı açıklamada bu alanda geri kalmamak için önemli adımlar atılması gerektiğini bildirdi.

ABD ile Çin arasında da maden savaşları yaşandığını dile getiren Yücel, enerjideki dönüşümle birlikte petrol üreten ülkelerin madenciliğe yöneldiğine vurgu yaptı.

Fosil yakıtlardaki belirsizlik ve yeşil enerjiye geçiş nedeniyle Körfez ülkelerinin de madenciliğe yöneldiğini ifade eden Hasan Yücel, “Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri ve Katar, Afrika'da milyarlarca dolarlık madencilik yatırımlarıyla Çin'e rakip olmaya başladı. Lityum, kobalt, nikel ve bakır gibi stratejik madenlerde küresel rekabet kızışıyor” dedi.

Küresel madencilik haritası yeniden çizilirken, Türkiye’nin bu fırsatı kaçırmaması gerektiğine vurgu yapan Yücel, “Eğer küresel yarışta geri kalmak istemiyorsak, stratejik adımlar atmalı ve madencilik seferberliği başlatmalıyız” diye konuştu.

İzin süreçlerinin hızlandırılıp, vergilerin rekabetçi hale getirilmesi gerektiğini dile getiren Yücel, Türkiye’nin katma değerli üretim yaparak küresel ligdeki yerini alabileceğini belirtti.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar’ın madencilik sektörüne yönelik çabalarının önemine işaret eden Yücel, “Türkiye Yüzyılı' vizyonunu inşa edecek en önemli adımlardan biri, yerli ve milli madencilik politikalarının güçlendirilmesidir” diye konuştu.