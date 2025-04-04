Hasat Öncesi Hububat Kongresi Mardin’de yapılacak

Ulusal Hububat Konseyi (UHK) Hasat Öncesi Hububat Kongresi, 26 Nisan 2025 tarihinde Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı'nın katılımıyla Mardin'de düzenlenecek.

Kongre’nin hasat önü yapılması önemini bir kat daha artırırken, bu önemli organizasyon, hasat öncesinde hububat piyasalarındaki güncel durumu, beklentileri ve yenilikleri ele almak üzere, sektör temsilcileri, akademisyenler ve kamu yetkililerini bir araya getirecek. Kongrede, ekmeklik buğday, makarnalık buğday, mısır üretimi, hububat piyasaları, depolama ve ticaret stratejileri, sektörel riskler ve yenilikçi yaklaşımlar gibi konular detaylı olarak tartışılacak.

Kongrede düzenlenecek oturumlarla, 2025 hasat dönemi öncesinde hububat sektörüne dair yol haritası çizilmesi ve stratejik planlamaların yapılması hedefleniyor. Hububat üretimi, ticareti, yatırımları ve yenilikçi yaklaşımların tartışılıp konuşulacağı oturumlar sektör paydaşlarının kaçırmaması gereken oturumlardan oluşuyor. Ayrıca hububat piyasaları, depolama, ticaret ve finansman oturumu da finansmana erişimde sıkıntı yaşayan sektör temsilcileri için yol gösterici olacak. Diğer oturumlarda ise hububat üretimi, sektörel değerlendirme, beklentiler ve risklerden koruma ile hububat ve mamullerinde yenilikçi yaklaşımlar ve güncel konular ele alınacak.

Kongre’nin hububat üretiminde önemli bir konuma sahip Mardin’de hasat önünde yapılacak olması piyasalara verilecek mesajlar açısında da son derece önemli bir konuma getiriyor.