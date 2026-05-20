Hasçelik Halat, Türk sanayisinin rekabet gücünü artıracak yatırımları hayata geçiriyor

HİLAL SÖNMEZ/KAYSERİ



Hasçelik Halat, 1989 yılından bu yana çelik tel ve çelik halat sektöründe faaliyet gösteriyor. Kuruluşundan bu yana üretim altyapısını sürekli geliştiren şirket, bugün sektörün önemli üreticilerinden biri konumunda. Ürün gamında ise fosfat kaplı endüstriyel çelik teller, galvanizli endüstriyel çelik teller, çelik halatlar, ön gerilmeli beton demetleri (PC Strand) ve ara tavlı fosfatlı vida telleri yer alıyor.

Hasçelik Halat Genel Müdürü Erhan Şükrü Doğan, iki farklı lokasyonda faaliyet gösteren üretim tesislerinde aylık yaklaşık 10 bin ton üretim kapasitesine sahip olduklarını söyledi. Üretimin önemli bir bölümünü Avrupa Ülkeleri başta olmak üzere ihraç ettiklerini aktaran Doğan, “Özellikle Avrupa pazarında tercih edilen markayız. Avrupa’daki birçok kullanıcı artık ürün talebinde doğrudan markamızı talep ediyor. Bu bizim için yalnızca ticari bir başarı değil, aynı zamanda Türk sanayisinin kalite algısı açısından da önemli bir gösterge. Ancak burada dikkat çekmek istediğimiz önemli bir konu var. Türkiye’de özellikle limanlarda, vinç sistemlerinde ve ağır yük uygulamalarında kullanılan birçok halat hala ithal ediliyor. Oysa biz bu ürünlerin hammaddesini ve tellerini Türkiye’de üretiyoruz. 2026 yılı hedeflerimizden biri Türkiye’deki limanlarda ve ağır sanayi projelerinde Hasçelik Halat markasını daha yaygın şekilde görmek. Ayrıca yüksek katma değerli ürün gruplarına yatırım yaparak ithalatın azaltılmasına katkı sunmak” dedi.

Son dönemde özellikle üretim verimliliği, kalite kontrol altyapısı ve yeni ürün grupları üzerine önemli yatırımlar gerçekleştirdiklerini paylaşan Doğan, “Üretim hatlarımızda otomasyon seviyesini artırmaya yönelik çalışmalarımız devam ediyor. Kalite kontrol laboratuvarlarımızı da ileri test ekipmanlarıyla güçlendiriyoruz. Önümüzdeki süreçte özellikle yüksek katma değerli ürünler, özel kullanım amaçlı halatlar, daha yüksek üretim hızları, enerji verimliliği ve dijital üretim altyapıları konularında yeni yatırımlar planlıyoruz” ifadelerini kullandı.

120 milyon dolar ciroya ulaştı

Hasçelik Halat, 2025’te yaklaşık 120 milyon dolar ciroya ulaştı. Satışlarının yaklaşık yüzde 50’sini ihracat oluşturuyor. Küresel ölçekte maliyet baskılarının, enerji giderlerinin ve finansmana erişimin zorlaştığı bir dönemde faaliyet gösterdiklerini vurgulayan Doğan, “2026 yılının sanayi kuruluşları açısından daha rekabetçi ve zorlayıcı bir yıl olacağını öngörüyoruz. Ancak biz her dönemi yeni fırsatlar üretme motivasyonuyla değerlendiriyoruz. Hedefimiz; üretim kapasitemizi, ihracat hacmimizi ve katma değerli ürün oranımızı artırarak büyümeye devam etmek. Özellikle Avrupa pazarındaki marka gücümüzü daha da artıracağız” diye konuştu.

“Ar-Ge, şirket kültürünün önemli bir parçası”

Demiryaka Holding bünyesinde faaliyet gösteren şirket, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile koordineli çalışan bir Ar-Ge merkezine de sahip. Hem mevcut üretim süreçlerini geliştiriyor hem de sektöre yön verecek yeni çözümler üzerinde çalışıyor. “Sürdürülebilirlik ve verimlilik odaklı projelere önem veriyoruz. Plastik geri dönüşümden makara üretimi, tel çekme proseslerinde kullanılan sabunların geri kazanımı ve enerji verimliliği projeleri bunlardan bazıları. Ayrıca daha yüksek mukavemetli ürünler, daha uzun ömürlü halat sistemleri ve özel kullanım alanlarına yönelik yeni ürün geliştirme çalışmalarımız devam ediyor. Ar-Ge bizim için şirket kültürünün temel bir parçası” diyen Doğan, Türk sanayisinin dünya pazarındaki rekabet gücünü artıracak her çalışmanın içerisinde olmayı önemsediklerini kaydetti. Doğan, orta ve uzun vadeli hedeflerini ise yalnızca üretim kapasitesiyle değil, teknoloji, kalite ve marka değeriyle de dünyanın sayılı çelik halat üreticilerinden biri haline gelmek istediklerini söyledi. Özellikle yüksek performanslı özel halatlar, ağır sanayi uygulamalarına yönelik ürünler, liman ve offshore sistemleri, madencilik ve vinç uygulamaları alanlarında daha güçlü bir oyuncu olmayı hedeflediklerini paylaşan Doğan, “Sürdürülebilir üretim, enerji verimliliği ve geri dönüşüm projelerine yatırım yapmaya da devam edeceğiz” dedi.