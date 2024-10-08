  1. Ekonomim
  2. Ekonomi
  3. Hastavuk taahhüt verdi Rekabet Kurumu soruşturmayı sonlandırdı
Takip Et

Hastavuk taahhüt verdi Rekabet Kurumu soruşturmayı sonlandırdı

Rekabet Kurulu, Hastavuk Gıda Tarım Hayvancılık Sanayi ve Ticaret AŞ (Hastavuk) hakkında yürüttüğü soruşturmayı, alınan taahhüt doğrultusunda sonlandırma kararı aldı.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Hastavuk taahhüt verdi Rekabet Kurumu soruşturmayı sonlandırdı
Takip Et

Rekabet Kurumunun internet sitesinde yer alan duyuruya göre, Kurulun, Hastavuk'un alıcılarına sınırsız süreli rekabet etmeme yükümlülüğü ile bölge ve müşteri kısıtlaması getirerek Rekabetin Korunması Hakkında Kanun'u ihlal ettiği iddiasıyla yürüttüğü soruşturma sonuçlandı.

Firma, soruşturma süreci devam ederken, söz konusu iddialara ilişkin taahhüt başvurusunda bulundu.

Taahütler kabul edildi

Kurul, dosyanın müzakeresi sonucunda, tespit edilen rekabet sorunlarını giderebilecek nitelikte olması nedeniyle sunulan taahhütleri kabul etti.

Bu taahhütlerin, firma açısından bağlayıcı hale getirilmesi ve soruşturmanın sonlandırılması da kararlaştırıldı.

Söz konusu taahhütlere göre, teşebbüs tarafından bayilere satış yapmaları için münhasır bölgeler atanmayacak, bayilerin aktif veya pasif satışları kısıtlanmayacak ve bayilere Hastavuk'un rakiplerine ait ürünler bakımından getirilen rekabet etmeme yükümlülüğü sözleşme süresiyle sınırlandırılacak.

Yaşam kalitesi en yüksek 10 il belli olduYaşam kalitesi en yüksek 10 il belli olduYaşam
Sapanca Gölü’nün biyolojik çeşitliliğine dokunulmadan kıyı şeridi temizlenecekSapanca Gölü’nün biyolojik çeşitliliğine dokunulmadan kıyı şeridi temizlenecekŞehirler

 

Ekonomi
ABD’li dev banka Türkiye yılsonu enflasyon tahminini açıkladı
ABD’li dev banka Türkiye yılsonu enflasyon tahminini açıkladı
Antalya Serbest Bölge 838,6 milyon dolarlık ticaret hacmine ulaştı
Antalya Serbest Bölge 838,6 milyon dolarlık ticaret hacmine ulaştı
Hazine, iki ihalede 28,58 milyar TL borçlandı
Hazine, iki ihalede 28,58 milyar TL borçlandı
ING Türkiye'den 150 milyon ABD doları sermaye benzeri tahvil ihracı
ING Türkiye'den 150 milyon ABD doları sermaye benzeri tahvil ihracı
Bakan Işıkhan yılın ilk 9 ayına ait İŞKUR rakamlarını paylaştı
Bakan Işıkhan yılın ilk 9 ayına ait İŞKUR rakamlarını paylaştı
Bloomberg: Ünlü hedge fon yöneticisi Türkiye’de yeni yatırım fırsatları arıyor 
Ünlü hedge fon yöneticisi Türkiye’de yeni yatırım fırsatları arıyor 