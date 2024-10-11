Hatalı gelir dağılımı düzeltildi

Türkiye’de en yüksek gelire sahip yüzde 20’lik grubun toplam gelirden aldığı pay, geçen yıl bir önceki yıla göre 0,7 puan artarak yüzde 48,7’ye yükselirken en düşük gelire sahip yüzde 20’lik grubun aldığı pay 0,1 puan artarak yüzde 6,1’a yükseldi.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2023 yılına ilişkin “Gelir Dağılımı İstatistikleri” bültenini “düzelterek” yeniden yayımladı. Açıklamada, hane halkı gelirinin bileşeni olan izafi kiranın eksik hesaplanması dolayısıyla gelir dağılımı ve yoksulluk oranlarıyla ilişkili bazı göstergelerde sapmalar meydana geldiği, bu nedenle düzeltilmiş bültenlerin yeniden yayımlandığı belirtildi. En yüksek gelire sahip yüzde 20’lik grubun toplam gelirden aldığı pay, 2023’te bir önceki yıla kıyasla 0,7 puan artarak yüzde 48,7 oldu. En düşük gelire sahip yüzde 20’lik grubun aldığı pay ise 0,1 puan artarak yüzde 6,1’e yükseldi.

Gini katsayısı 0,420 olarak tahmin edildi

Gelir dağılımı eşitsizliği ölçütlerinden olan ve sıfıra yaklaştıkça gelir dağılımında eşitliği, 1’e yaklaştıkça gelir dağılımında bozulmayı ifade eden Gini katsayısı, 2023’te bir önceki yıla göre 0,005 puan artışla 0,420 olarak tahmin edildi.

Türkiye’de yıllık ortalama hane halkı kullanılabilir geliri, geçen yıl bir önceki yıla göre yüzde 84,1 artışla 181 bin 200 liraya ulaştı. Türkiye’de yıllık ortalama eşdeğer hane halkı kullanılabilir fert geliri, bir önceki yıla göre yüzde 85,3 artarak 48 bin 642 liradan 90 bin 116 liraya yükseldi.

Yıllık ortalama eşdeğer hane halkı kullanılabilir fert gelirlerinde en yüksek tutar, 2022’ye göre 49 bin 415 lira artarak 111 bin 969 lirayla tek kişilik hane halklarının oldu.

Yıllık fert geliri ortalama 106 bin 400 lira

Çekirdek aile bulunmayan birden fazla kişiden oluşan hane halklarının yıllık ortalama eşdeğer hane halkı kullanılabilir fert geliri 106 bin 700 lira iken tek çekirdek aileden oluşan hane halklarında bu değerin 92 bin 43 lira olduğu görüldü. En düşük yıllık ortalama eşdeğer kullanılabilir hane halkı fert gelirine sahip hane halkı tipi ise 70 bin 115 lirayla en az bir çekirdek aile ve diğer kişilerden oluşan hane halkları oldu.

Toplam gelir içinde en yüksek pay, yüzde 48,5 ile bir önceki yıla göre 2,3 puan artan maaş ve ücret gelirlerinin oldu. İkinci sırada yüzde 22,1 ile bir önceki yıla göre 1,1 puan artan müteşebbis geliri bulunurken üçüncü sırayı yüzde 17,6 ile bir önceki yıla göre 2,6 puanlık azalış gösteren sosyal transfer geliri aldı. Tarım gelirinin müteşebbis geliri içindeki payı yüzde 20,5 olurken emekli ve dul-yetim aylıklarının sosyal transferler içindeki payı yüzde 88,4 olarak gerçekleşti.