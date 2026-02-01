Hatay ve İstanbul Havalimanı'nda 673 milyon TL değerinde uyuşturucu ele geçirildi

Ticaret Bakanlığına bağlı Gümrükler Muhafaza ekiplerince, Ocak ayının son haftasında gerçekleştirilen iki ayrı operasyonda toplam piyasa değeri 672 milyon 995 bin lira olan uyuşturucu madde ele geçirilip, yakalanan uyuşturucu maddelerin imha edildiği aktarıldı.

Hatay Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekiplerince İskenderun Limanı'nda gerçekleştirilen operasyonda; 1 milyon 392 bin 238 adet captagon ele geçirildiği bildirildi.

İstanbul Havalimanı Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirilen bir diğer operasyonda ise, Amerika Birleşik Devletleri çıkışlı, İstanbul Havalimanı'ndan ülkemizi transit geçerek Hollanda'ya varışı planlanan hava kargo gönderisi içerisinde; 29 kilogram esrar cinsi uyuşturucu madde ele geçirildiği belirtildi.

Ticaret Bakanlığı, Gümrükler Muhafaza ekiplerince etkin risk analizi ve hedefleme faaliyetleri doğrultusunda gerçekleştirilen operasyonlarla, uluslararası suç örgütlerinin en önemli finans kaynağı olan uyuşturucu kaçakçılığıyla mücadelenin öncelikli hedef olarak belirlendiğini ve bu alandaki kararlı mücadelenin 2026 yılında da aralıksız şekilde sürdürüldüğünü ifade etti.