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Hatay’da inşaat kalıpçılarının yevmiyesi bin 750 TL’yi buldu

Kahramanmaraş merkezli depremlerde en çok yıkıma uğrayan Hatay’ın yeniden inşası için devam eden inşaatlarla birlikte kalıpçı ustalarının yevmiyeleri bin 750 TL’yi buldu.

Haber Merkezi
İHA
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Hatay’da inşaat kalıpçılarının yevmiyesi bin 750 TL’yi buldu
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Kahramanmaraş merkezli depremlerde en çok yıkıma uğrayan Hatay’da kentin yeniden inşa edilmesi için çalışmalar kısa sürede başlamıştı. Binlerce konutun devam ettiği kentte inşaat sektörü en popüler meslek grubu konumunda. İş yoğunluğunun yaşandığı kentte işçilerin yevmiyeleri 2 bin TL’ye yaklaşmış durumda. Depremin ilk zamanlarına oranla iş yoğunluğunun azaldığı kentte kalıpçı ustası olarak çalışan Ahmet Turunç, zor şartlarda çalıştıklarını ifade ederek bin 750 TL yevmiye aldığını söyledi.

"Hatay’ı yeniden ayağa kaldırmak için elimizden geleni yapacağız"

Hatay’ın inşası için soğuk havada zor şartlarda çalıştıklarını ifade eden Ahmet Turunç, “Depremde derin yaralar aldık. Bu yüzden yevmiyelere pek bakmıyoruz. Eğer bakmış olsaydık gidip yurt dışında çalışırdım. Hatay’ı yeniden ayağa kaldırmak için elimizden geleni yapacağız. Biz burada kalıpçı olarak çalışıyoruz. Arkadaşlarımla birlikte bu soğukta elimizden gelen gayreti vermeye çalışıyoruz. Bizim ekip bazen 7, bazen 12 kişi oluyor. İşlere göre ekip sayısı değişiyor. İş yoğunluğu depremin ilk günlerinki gibi değil ama yine de işler oluyor" ifadelerini kullandı.

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