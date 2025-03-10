Hava şartları patlıcanı vurdu! Fiyatlar zirvede

Şuhut ilçesinde kurulan meyve sebze pazarında en yüksek fiyatlı ürünlerin başında patlıcan geldi. Kilogram fiyatı 70 ile 100 TL arasında değişen patlıcan, fiyatı ile hayrete düşürdü. Patlıcan fiyatının yüksek olmasının en büyük nedeninin olumsuz hava şartları olduğu ve fiyatın sadece Afyonkarahisar’da değil, yurt genelinde yüksek olduğu belirtildi.

Patlıcan fiyatında büyük oranda artış

Pazara alışverişe gelen Fatih Daldal, fiyatı en yüksek ürünün patlıcan olduğunu kaydederek, "Patlıcanın kilosu 100 TL, salatalık 80 TL. Bu ikisi bayağı bir yüksek. Ramazan dolayısıyla et, salatalık ve patlıcan fiyatları biraz arttı. Tüketicinin alım gücünün üzerinde yükseltilmiş durumda. Bir haftada yüzde 50 oranında artma var" dedi.

Pazar esnafı Gürkan Emre ise, "Patlıcan şu anda bizim tezgahta 70 lira. Adana’da ve Antalya’da don olduğu için fiyatlar yüksek, 70-100 lira arasında tezgahta" dedi.