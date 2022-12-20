Hava savunması için seri üretim kararı
Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında toplanan Savunma Sanayii İcra Komitesinde, Türkiye'nin hava savunmasının güçlendirilmesi için Siper, Hisar ve Sungur sistemlerinin yeni seri üretimlerine yönelik kararlar alındı.
Savunma Sanayii İcra Komitesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı.
Toplantıda Türkiye'nin hava savunmasının güçlendirilmesi için Siper, Hisar ve Sungur sistemlerinin yeni seri üretimlerine yönelik kararlar alındı.
Savunma Sanayii İcra Komitesinde Tayfun, Atmaca, TRLG-230, Karaok, Gökdoğan ve Bozdoğan füzeleri ile Akya torpidosu için muhtelif mühimmatın seri üretimine karar verildi.
Savunma Sanayii İcra Komitesinde ilk test uçuşunu başarıyla gerçekleştiren Kızılelma'da gelinen son durum ile İHA’lara yeni kabiliyetler kazandırılması konusu değerlendirildi.