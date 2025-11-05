Havacılıkta kural ihlallerine ağır yaptırım geliyor: Cezalar güncellendi

2026 yılında vergi ve cezaların hesaplanmasında temel alınacak yeniden değerleme oranı yüzde 25,49 olarak duyuruldu. Bu oran doğrultusunda vergi ve harçlar yeniden belirlenecek. Vergi ve harçlarla ilgili olarak Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın oranı artırma ya da düşürme yetkisi bulunurken, idari para cezalarında herhangi bir değişiklik yetkisi bulunmuyor; yani cezalar doğrudan belirlenen oran üzerinden artacak.

Öte yandan Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü (SHGM) de uyguladığı idari para cezalarını her yıl olduğu gibi bu yeniden değerleme oranına göre güncelleyecek.

Kurallara uymayanlara kesilen idari para cezaları artış gösterecek

Buna göre yeni yıldan itibaren uçuşlarda sigara içenler ve telefonlarını kapatmayanlar, yolcularla tartışanlar, uçaklara lazer tutanlarla, havalimanında aranmaya engel olanlar da dâhil kurallara uymayanlara kesilen idari para cezaları artış gösterecek.

Sigara, telefon ve lazer ihlallerinde ceza katlanıyor

Yeni yıldan itibaren, uçakta duman çıkaran cihaz ve tütün mamulleri kullanan, telefonlarını kapatmayan yolculara uygulanacak ceza 19 bin 668 liradan 24 bin 681 liraya, uçuş güvenliğini riske atacak şekilde hava araçlarına lazer tutanlara uygulanan ceza 131 bin 176 liradan 164 bin 613 liraya, güvenlik kontrol noktalarında uyarılara rağmen aranmaya engel olanlara verilen ceza ise 26 bin 226 liradan 32 bin 911 liraya çıkacak.