Havaist otobüslerinde bir yılda 9 bin eşya unutuldu

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ile İstanbul Havalimanı işletmecisi İGA tarafından yetkilendirilen Havaist, kentin 51 farklı noktasından 11 hatta havalimanına yolcu taşıyor. Yıllık ortalama 12 milyon 775 bin kilometre yol yapan Havaist otobüsleri 7 milyondan fazla yolcuya hizmet veriyor.

Havaist'le seyahat edenlerden bazıları yolculuğun verdiği yorgunluk ve telaşla birçok eşyasını otobüslerde unutabiliyor. Yolcular, başta cep telefonları ve kulaklıklar olmak üzere cüzdan, para, çanta, bavul, ceket, mont, bere, kitap ve müzik aleti gibi eşyalarını otobüslerde bırakıyor. Günde ortalama 35-40 eşya buralarda unutuluyor.

Yolcuların otobüslerden ayrılmasından sonra unuttukları eşyayı bulan kaptanlar, Havaist Kayıp Eşya Bürosu'na teslim ediyor. Burada kayıt altına alınan ve tasnif edilen buluntular sahiplerine teslim ediliyor.

"Yüzde 93 gibi teslim etme oranımız mevcuttur"

Havaist Kayıp Eşya Bürosu Sorumlusu Davut Tuğlu, otobüslerde unutulan eşya ile bunların teslim ve imha süreçleri hakkında bilgi verdi.

Tuğlu, Havaist otobüslerinde unutulanları bulduktan sonra en kısa sürede ve ücret talep etmeden sahibine teslim ettiklerini söyledi.

Unutulan veya kaybedilen eşyaların otobüs şoförlerince bulunmasından sonra kayıp eşya birimine getirildiğini belirten Tuğlu, "Biz, bu eşyayı içerik ve buluntu bilgilerini ekleyerek sistemimize kaydederiz. 2023 itibarıyla toplam 9 bin eşya sistemimize girmiş bulunuyor. Bunların 8 bin 337'sini teslim ettik, yüzde 93 gibi teslim etme oranımız mevcuttur." dedi.

Havaist'in genel müdürlük yerleşkesinde bu konu için özel bir yer yaptıklarını anlatan Tuğlu, "Burada bir depomuz var. Ayrıca havalimanında da bir büromuz var. Teslimat orada gerçekleşiyor. En çok bavul, elektronik eşya, cüzdan, telefon, kıyafetler unutuluyor. Uçak yolculuğunun etkisi olsa gerek daha çok havalimanından şehre giderken eşya bırakılıyor." diye konuştu.

Tuğlu, yolcunun telefonla kendilerine ulaşmasıyla teslimat sürecinin başladığını dile getirerek, en kısa sürede buluntu eşyayı sahibine ulaştırmayı amaçladıklarını kaydetti.

Teslimat sürecinde bazı anları asla unutamadığını aktaran Tuğlu, şöyle devam etti:

"Beylikdüzü hattımızda çantanın içinde 40 bin dolar bulunmuştu. Sahibine yarım saatte teslim ettik. Giden yolcu kısmında Rus bir yolcu bulunuyordu. Uçağının kalkmasına çok kısa bir süre vardı. Eşyayı üstün gayretlerle teslim ettiğimizde 'Yurt dışında Havaist var mı?' diye sormuştu. Çok teşekkür ve dua alıyoruz. Eşyasını unutan veya kaybetmiş birinin üzüntülü, kuşkulu psikolojisini neşeye ve sevince dönüştürüyoruz. Bu bize ilham veriyor. Yaptığımız mukaddes bir iş."

Bir çift, çocuğunu otobüste unuttu

Havaist Kayıp Eşya Bürosu Sorumlusu Tuğlu, 2022 yılında Beylikdüzü hattında bu sefer çocuk unutulduğunu söyledi.

Çocuk unutanların genç bir çift olduğuna dikkati çeken Tuğlu, "Galiba uyuyakalmışlar, çocuk da uyuyakalmış. Sonra biz aileyle iletişime geçtiğimizde çocuğu babaannesine bıraktıklarını, öyle plan yaptıklarını söylediler. Galiba bilinçaltlarında öyle kalmış. Uyudukları için de çocuğu unutmuşlar. Kaptanlarımız sefer sonunda araç içi kontrollerini yapar. Bu sırada bulmuşlar." ifadelerini kullandı.

Sahibi bulunmayan eşya yardım kuruluşlarına veriliyor

Kayıp veya buluntu eşyayı belli süreler için sakladıklarını anlatan Tuğlu, ambalajsız yiyeceklerin bir gün, ambalajlı yiyecekler, alkol, tütün ile valiz, çanta ve el eşyasının bir ay, elektronik kimlik ve cüzdanın bir yıl muhafaza edildiğini, sahibi bulunmayanların ise yardım kuruluşlarına bağışlandığını sözlerine ekledi.

Öte yandan yolcular gerekli durumlarda İstanbul Havalimanı'ndaki Havaist Kayıp Eşya Bürosu'na "0212 944 50 75" numaralı telefondan 7 gün 24 saat ulaşabiliyor.