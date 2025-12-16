Havalar soğudu, hamsinin kilosu 150 TL’ye yükseldi

Karadeniz’in incisi hamsi, bu sezon hem balıkçıların hem de vatandaşların yüzünü güldürüyor. Havaların soğumasıyla birlikte Karadeniz’de avlanan hamsinin fiyatı artarken, Samsun’da vatandaşların ilgisi azalmadı. Sezona bollukla başlayan ve bir dönem kilosu 50 liraya kadar gerileyen hamsi, olumsuz hava şartları nedeniyle bugün 150 liradan satılıyor. Balıkçılar ise fiyat yükseldikçe talebin artmasını "ilginç ama sevindirici" olarak değerlendiriyor.

Fiyatı 150 TL’ye çıkan hamsiye ilgi sürüyor

Balık fiyatlarının genel olarak uygun seyrettiğini belirten balık satıcısı Yaşar Köse, soğuk havaya rağmen tezgâhlarda hareketliliğin sürdüğünü söyledi. Sezon başında hamsinin bol olması nedeniyle fiyatların çok düştüğünü hatırlatan Köse, hava şartlarının değişmesiyle birlikte fiyatın yükseldiğini ancak buna rağmen satışların artarak devam ettiğini ifade etti. Köse, barbunun 100, mezgidin 150, istavritin ise 120 liradan alıcı bulduğunu, balığın hâlâ et ürünlerine göre çok daha ekonomik olduğunu vurguladı.

Hamsinin pahalıyken daha fazla ilgi gördüğünü dile getiren Köse, 50 liradan satıldığı dönemde hamsinin yeterince rağbet görmediğini, bugün ise 150 liraya rağmen yoğun talep olduğunu kaydetti. Öğle saatlerine kadar onlarca kasa hamsi sattıklarını belirten Köse, akşam saatlerine kadar bu sayının daha da artmasını beklediklerini ifade etti. Hamsinin yavaş yavaş karasularını terk ettiğine dikkat çeken Köse, mevcut fiyatın yüksek olmadığını, birkaç kilo hamsiyle kalabalık bir ailenin doyabildiğini ve balığın her zaman daha ekonomik bir seçenek olduğunu dile getirdi.

Vatandaşlar da Samsun’da her bütçeye uygun balık bulabildiklerini, özellikle hamsinin sofraların vazgeçilmezi olmaya devam ettiğini söyledi.