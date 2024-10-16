Havalar soğumadı, Eminönü'nde kışlıklar tezgahda kaldı!

Bahar yaşatan havalar kışlık kıyafetler satan esnafı da etkilerken, kışlıklar tezgahlarda kaldı. Esnaf, çareyi indirim yapmakta bulsa da; vatandaş, hava sıcaklıkları nedeniyle tercihini kışlık ürünlerden yana kullanamıyor. İstanbul ticaretinin kalbi Eminönü, Mahmutpaşa ve Aksaray'daki esnaflar, dört gözle havaların soğumasını beklediklerini söylerken, Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yayımlanan son tahmin raporunda ise sıcaklıkların Perşembe’den itibaren yurt genelinde düşeceği duyuruldu.

Haber Global'den Sibel Gülersöyler'in haberine göre, sıcak hava yurttaşı mutlu ederken, neredeyse siftahsız dükkan kapatan esnaf dertli.

Eminönü'nde esnaflık yapan Oğuzhan Beykent, "Montları indirimli satsak da havalar soğumadığı için tercih edilmiyor. Mallar elimizde kaldı" dedi.

Bir diğer esnaf İzzet Halitoğulları da Mahmutpaşa Yokuşu'nda 8 yıldır kışlık mont sattığını belirtirken, "Dükkanda her renk kaban ve mont var ancak havaların sıcaklıklardan dolayı durgun bir sezon geçiriyoruz. Şu an turistler sayesinde ayakta duruyoruz. Neredeyse geçen seneki fiyatlardan mal satıyorum” diye konuştu.

“Yerli müşteride para yok"

İklim değişikliğine bağlı sıcaklık artışı esnafın işlerini olumsuz etkiledi.

Mahmutpaşa yokuşunda kışlık ürünler satan Özge Hancıoğlu ise geçen yıldan ellerinde kalan ürünleri pazarlamak zorunda kaldıklarını dile getirerek, şunları söyledi: “Fiyatlar ortalamadan daha düşük ama yine de marka ürünler tercih ediliyor. İşler durgun, stokları eritmek için dükkanın önünü pazar yerine çevirdik. Yine de gelen giden yok."

20 yıldır aynı çarşıda esnaflık yapan Abdulbaki Er de uygun fiyata ürün sattıklarını anlatırken, “Yerli müşteride para yok ama ihtiyacı olan yine alıyor. Yabancı turistler de ince kıyafetler tercih ediyor. Bu sezon için kötü diyemeyiz yine de Allah'a şükür. Ben kazandığım parayı bilirim, nankörlüğe gerek yok. Burası bir ticarethane, ürünleri değiştiririz yine müşterimizi memnun ederiz” ifadelerini kullandı.

"Geçtiğimiz yıllara göre fiyatlar o kadar da yüksek olmayacak"

Bazı esnaflar ise, uygun fiyatlı ürünleri kapıda satarak müşteri çekmeye çalışıyor.

Öte yandan Moda ve Hazır Giyim Federasyonu Başkan Yardımcısı Ve Ankara Giyim Sanayicileri Derneği Başkanı Hayati Akbaba ise yaptıkları işin hava durumu ile ilgili olduğunu belirterek, şunları dile getirdi: "Geçen yıl kış hiç gelmezken, bu sene de havalar soğumadı. Esnaf yazlıkları yeni kaldırmaya başladı. Kışlık, yazlık bir arada satılıyor. Önümüzdeki haftalardan itibaren havaların soğumasını bekliyoruz. Geçtiğimiz yıllara göre fiyatlar o kadar da yüksek olmayacak. Bazı ürünleri aynı fiyatlara satanlar var nedeni de enflasyon beklentisi olmayışı. İşler de durgun, üretim zayıf bu nedenle fiyatlar gerilemedi demesek de artmadı. Bir de eskiye yöneliş var, paçalar genişledi, beller yükseldi."