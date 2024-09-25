Havalar soğurken dikkat! Isı yalıtımlı camlar yüzde 80 oranında enerji tasarrufu sağlıyor

Isı yalıtımlı camlara talep, kış mevsiminin yaklaşmasıyla birlikte artmaya başladı.

Eskişehir'de hizmet veren ve ısı yalıtımlı cam üreten Esvera Cam ve Alüminyum firması, yüzde 80 oranında enerji tasarrufu sağlayan camlar üretiyor.

Yaklaşık 4 yıldır faaliyet gösteren, 81 ile ürün sağlayan ve 34 ülkeye ihracat yapan firma bu çerçevede; cam balkon, hareketli cam ve gölgelendirme sistemlerinin üretimini gerçekleştiriyor.

Normal camlara göre tasarruf açısından daha da verimli olan camlara müşterilerin ilgisi yoğun olurken, kış mevsiminin yaklaşmasıyla birlikte taleplerin artışa geçtiği öğrenildi. Ayrıca firma yetkilileri, uygulandığı alanlara göre 6 ay ile 2 yıl arasında sağlanan enerji tasarrufu ile sistemlere harcanan bütçenin kendisini geri kazanabildiği bilgisi paylaşıldı.

"Isı camlar, normal camlara göre yüzde 80 oranında daha fazla tasarruf sağlamaktadır"

Esvera Cam ve Alüminyum firması personeli Gülcan Ergenç, "Sistemlerimiz ısı ve güneş kontrollü camlara sahiptir. Isı camlar, normal camlara göre yüzde 80 oranında daha fazla tasarruf sağlamaktadır. Biliyoruz ki ülkemizde 4 mevsim yaşanmaktadır. Önümüzdeki mevsimin kış olması nedeniyle müşteriler özellikle ısı yalıtımlı sistemlere ve camlara yönelmektedir. Bu nedenle de ısı yalıtımlı sistemlere olan taleplerimiz oldukça artmaktadır" dedi.

"Sistemlere harcanılan bütçe enerji tasarrufu ile kendini geri kazanabilmektedir"

Isı yalıtımlı camların ve sistemlerin maksimum oranda yakıt tasarrufunu sağladığını belirten Ergenç, şöyle devam etti:

"Bu nedenle ısı yalıtımlı sistemlere yönelim oldukça fazladır. Konut içlerine hava sirkülasyonunun girmesinin önlenmesi için müşterilerimiz balkonlarda ısı yalıtımlı sürme sistemleri ve giyotin sistemlerini tercih edebilir. Isı camlı olarak uygulanan cam balkon sistemleri, aynı şekilde ısı camların kullanıldığı giyotin ve sürme sistemleri yüzde 80'e varan yakıt ve enerji tasarrufu sağlamaktadır. Uygulandığı alanlara göre 6 ay ile 2 yıl arasında sistemlere harcanan bütçe enerji tasarrufu ile kendini geri kazanabilmektedir."