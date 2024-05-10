Havalimanında yolcuların döviz isyanı: 27'den alıp 43 TL'den satıyorlar! 1000 Euro'da 10 Bin TL fark

Havalimanında bir simidin 250 lira, sandviçin 500 lira, 3 dilim su böreği ve çayın 2.499 TL olması tepkilere neden olurken bir şikayet de döviz bürolarıyla ilgili... Türkiye Gazetesi'nde yer alan habere göre havalimanlarındaki döviz bürolarında döviz kuru farkı, iç piyasanın çok üstünde... Piyasada 34 lira olan 1 Euro, havalimanında 27 liradan alınıp 43 liradan satılıyor. Normal şartlarda havalimanlarındaki döviz bürolarında iç piyasaya göre her zaman belli farklar olurdu. Fakat farkın 10 bin TL'ye kadar çıkması yerli ve yabacı turistleri isyan ettirdi.

Durum sosyal medyada da tepkilere neden oldu. Birçok kişi döviz fişlerini paylaşarak “Bu kadar fark olmaz” dedi.

Yurt dışından Türkiye’ye gelen bir turist 1.000 Euro bozdurup 27 bin lira aldığını ifade ederek “Aradaki fark çok fazla. Dövizinizi mutlaka dışarıda bozdurun ve alın. Dönerken 1.000 avro almak istediğimde ise 43 liradan sattılar” dedi.

Türk vatandaşları da duruma tepkili. Yurt dışına çıkarken “TL’yi havalimanında dövize çeviririz” diye düşünenler karşılaştıkları fark üzerine isyan etti. Bir yolcu, “Normal şartlarda 1-2 lira fark ederdi. Şu farka bakar mısınız, 10 lira, ne demek! Bu kabul edilemez. Bu bir soygun! Mutlaka denetlenmesi lazım. Adamlar para satarak para kazanıyor. Üstelik haksız kazanç. Kur üzerine tepki gösterince 3 lira indirdiler. Pazarlık usulü döviz alıyoruz” diye konuştu.

Döviz bürosu sahipleri ise kendilerini “Kiralar avro üzerinden ve çok yüksek” diye savunuyor.

Havalimanında otopark ücretine zam geldi, taksi büyük problem

Havalimanlarındaki otopark ücretlerine de zam geldi. Fiyatlar geçen yıla göre yüzde 148 arttı. Geçen yıl saati 52 lira olan ücret, bu sene 90 liraya çıktı. 12 saatlik ücret ise 300 lirayı geçiyor.

Bir diğer sıkıntı da araba kiralama. Normal şartlarda günlük 1.200 lira olan ortalama bir otomobil kiralama ücreti, havalimanında 2.500 lirayı aşıyor.

Ulaşımda taksi kullanmak isteyenler de yüksek fiyatlardan şikayet ediyor. Havalimanına dışarıdan taksi girip müşteri alamıyor. Bu nedenle taksiler belli kapasitede hizmet verebiliyor. Taksi eksikliği uzun kuyruklar oluşmasına neden olurken bazı taksiler normal fiyattan daha fazla ücret de talep ediyor.