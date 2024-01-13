Havalimanlarında GES yapımı yaygınlaştırılacak

Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Müdürü Hüseyin Keskin, 8-14 Ocak Enerji Verimliliği Haftası kapsamında sosyal medya hesabı X üzerinden DHMİ'nin attığı adımlara ilişkin değerlendirmede bulundu.

"Sürdürülebilir Çevre, Sürdürülebilir Havacılık" anlayışını DHMİ olarak faaliyetlerinde ilke edindiklerini vurgulayan Keskin, çevre ve yolcu dostu havalimanlarında bu amaca yönelik projeleri hayata geçirmeye önem verdiklerini bildirdi.

Keskin, havalimanlarında yapılan yenilenebilir enerjiye yönelik yatırımlarla çevreyi koruyup, enerji maliyetlerini azalttıklarının altını çizerek, "Yenilenebilir enerji kullanımının artırılması kapsamında, 5 havalimanında toplam 3,5 megavat kurulu güce sahip güneş enerji santrali yapımını tamamladık. Tüm havalimanlarında GES yapımının yaygınlaştırılması için çalışmalarımız devam ediyor." değerlendirmesinde bulundu.

15 Togg hizmet ağına dahil edildi

Havalimanlarında hizmet veren araçların elektrikli araçlara dönüştürülmesi için çalıştıklarını belirten Keskin, 15 Togg'un hizmet ağına dahil edildiğini, bu sayının artırılmasına çalıştıklarını dile getirdi.

Keskin, Antalya Havalimanı'nda yapımı devam eden Uçak Yakıt Hidrant Sistemi'nin faaliyete geçmesiyle, park pozisyonundaki uçaklara, bu sistemden yakıt ikmali yapılacağı bilgisini vererek, "Bu sayede, apronda yer emniyeti büyük oranda artacak ve araç trafiği yoğunluğu asgariye inerek çevre kirliliğinin azaltılmasına da katkı sağlanacak." ifadesini kullandı.

Keskin, bu alanda kurum tarafından yapılan diğer projelere ilişkin şunları kaydetti: "TÜBİTAK-MAM ile Gaziantep, Erzurum, Ordu-Giresun ve Muğla'daki Milas-Bodrum havalimanlarında 'İklim Değişikliği Stratejileri Hazırlama Projesi'ni başarıyla tamamlamış bulunmaktayız. Bu projeyle bu havalimanlarına özgü 'İklim Değişikliği Stratejileri Dokümanları' hazırlanarak, karbon azaltımına yönelik projeksiyonlar elde edildi. Havalimanlarımızda ARFF (Havalimanı Kurtarma Yangınla Mücadele) araçlarının günlük kontrolleri sırasında kullanılan suyun geri dönüşümü için, suyun ARFF ikmal havuzunda toplanması sağlanarak su tasarrufu hedefleyen proje hayata geçirildi. DHMİ, Karbonsuz Havalimanı Projesi kapsamında, 2023'te Uluslararası Havalimanları Konseyi (ACI) tarafından yürütülen Havalimanı Karbon Akreditasyonu Programı'nda 50 havalimanını çeşitli seviyelerde sertifikalandırdı. Bu sayede, DHMİ küresel ölçekte en yüksek sayıda ACA sertifikasına sahip olan havalimanı işletmecisi kuruluş oldu. Türkiye de Fransa'dan sonraki en yüksek sayıda sertifikaya sahip 2. ülke oldu."

DHMİ olarak 2050 yılına kadar net sıfır karbon emisyonuna ulaşma yolunda ilerlediklerini vurgulayan Keskin, bu kapsamda Toulouse Deklarasyonu'na taraf olduklarını hatırlattı. Keskin, "Daha temiz ve yeşil bir dünya için kararlılıkla çalışmaya devam ediyoruz." değerlendirmesinde bulundu.