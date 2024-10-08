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Havayollarında 9 ayda 177 milyon yolcu uçtu

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, Ocak-Eylül döneminde havayollarıyla seyahat eden yolcu sayısının 177 milyonu geçtiğini, İstanbul Havalimanı’nı kullanan yolcu sayısının ise 60 milyonu aştığını bildirdi. Bakan Uraloğlu, turizm merkezlerindeki havalimanlarında ise 49 milyonun üzerinde yolcunun seyahat ettiğini söyledi.

Haber Merkezi
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Havayollarında 9 ayda 177 milyon yolcu uçtu
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ANKARA (EKONOMİ)

Türkiye genelinde hizmet veren havalimanlarındaki yolcu istatistiklerini açıklayan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, Eylül ayında 22 milyon 415 bin yolcunun seyahat ettiğini bildirdi. Uraloğlu, yolcu sayısının geçen yılın aynı ayına göre yüzde 1.8 arttığını ifade etti.

Uraloğlu’nun verdiği bilgilere göre Eylül’de 87 bin 583’ü dış hatlar olmak üzere, iç hatlar ve üst geçişler dahil 214 bin 319 uçak trafiğine ulaşıldığını bildirdi.

Eylül’de havalimanlarında yolcu sayısının 22 milyon 415 bin olduğunun altını çizen Bakan Uraloğlu, taşınan yük miktarının ise 85 bin 108 tonu dış hat olmak üzere 478 bin 803 tona ulaştığını aktardı.

Bakan Uraloğlu hizmet verilen yolcu sayısının iç hatlarda yüzde 5.7, dış hatlarda yüzde 9 arttığını belirtti.

Sabiha Gökçen’de 30 milyon yolcuya hizmet verildi

9 aylık dönemde iç patlarda 682 bin 730 ton yük taşındığını söyleyen Abdülkadir Uraloğlu, dış hatlarda ise 3 milyon 29 bin tonluk taşınma yapıldığını kaydetti.

Bakan Uraloğlu, İstanbul Havalimanı’nda iç hatlarda 90 bin 616, dış hatlarda 300 bin 873 olmak üzere toplamda 391 bin 489 uçak trafiği gerçekleştiğini, iç hatlarda 13 milyon 258 bin 640, dış hatlarda 47 milyon 400 bin 448 olmak üzere toplamda 60 milyon 659 bin 88 yolcuya hizmet verildiğini ifade etti.

Aynı dönemde Sabiha Gökçen Havalimanı’nda ise 30 milyon 971 bin 698 yolcu trafiğine hizmet verildiğinin altını çizdi. Turizm merkezlerindeki havalimanlarında ise 9 ayda 49 milyon 103 bin 752 yolcu ağırlandı.

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