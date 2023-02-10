Havayollarında tahliye bileti bulunmuyor

Pegasus, SunExpress, THY gibi havayolu şirketlerinin başlattığı deprem bölgelerinden ücretsiz tahliye uçuşlarında yer bulmak mümkün değil. Havayolu şirketleri önceki gün Adana, Diyarbakır, Elazığ, Kayseri, Malatya, Kahramanmaraş, Gaziantep ve Şanlıurfa meydanlarından çıkışlı tüm yurt içi direkt uçuşların ücretsiz olacağını açıklamıştı. Son iki gündür ise şirketler, deprem bölgelerine arama kurtarma ekiplerini taşırken, bu uçuşların dönüşlerinde de bölgeden tahliyeleri sağlıyor. Ancak uçuşlarda saatlerce rötar yaşanıyor ve tahliye için açılan ek seferler anında doluyor. Bölgedeki iş insanlarından gelen bilgilere göre Pegasus ek sefer için izin sorunu yaşarken, THY uçuşlarında ise yer bulmak için torpiller devreye giriyor.

İki günde 22 yardım, 86 tahliye uçuşu gerçekleştirdiklerini duyuran Pegasus, sosyal medyadan yaptığı açıklamada deprem bölgesindeki illerden ücretsiz ek sefer planlamalarının sürdürdüğünü belirterek talep yoğunluğu sebebiyle seferlerin hızla dolduğunu bildirdi. Şirket en hızlı haber verebileceği Instagram hikayeler kanalından anlık olarak ek seferlerimizi paylaşıyor. Türk Hava Yolları da 7-8 Şubat itibarıyla deprem bölgelerinden 44 bin 716 afetzedeyi tahliye ettiklerini açıkladı.

Türk Hava Yolları ve Lufthansa’nın ortak kuruluşu SunExpress de deprem bölgesi için bugüne kadar toplam 60 özel uçuş gerçekleştirdiğini duyurdu. Düzenlediği özel uçuşlarda 2 binden fazla arama-kurtarma ve sağlık ekibini bölgeye taşıyan SunExpress, bu uçuşların dönüş seferlerinde de depremden etkilenen 4000’den fazla vatandaşın bölgeden tahliyesini sağladı.

İstanbul’dan 1000 gönüllü YHT ile gitti

İstanbul’dan deprem bölgesine gidecek gönüllülerin tercihlerinden biri de Yüksek Hızlı Tren seferleri oldu. YHT’ler Söğütlüçeşme’den gece 01.00’den itibaren 14.00’e kadar üç sefer gerçekleştirdi. Gönüllüler Konya’da aynı saatte hazır bulundurulacak trenlere aktarma yaparak İskenderun’a devam edecek. İskenderun-Mersin-Adana- Osmaniye arasında bölgesel trenlerle bin 300’ü aşkın depremden etkilenen kişi seyahat etti. Malatya-Ankara arasında Sivas aktarmalı olarak toplam 9 trenle bin 510 depremzede vatandaş Kırıkkale ve Ankara’ya taşındı.