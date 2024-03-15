Havayolu yolcu trafiği, şubatta yüzde 25 arttı

ANKARA (EKONOMİ)-Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, Şubat ayında havalimanlarındaki yolcu trafiğinin geçen yılın aynı ayına göre yüzde 25 artarak 14 milyon 748 bine çıktığını söyledi. Bakan Uraloğlu Ocak-Şubat döneminde ise yolcu sayısının 29 milyon 505 bin olduğunu bildirdi.

DHMİ’nin yolcu ve yük istatistiklerini açıklayan Uraloğlu, 66 bin 898’i iç hatlar olmak üzere 154 bin 308 uçak trafiğine ulaşıldığını belirtirken, bu sayının yüzde 10.4 arttığını aktardı.

Şubat’ta iç hat yolcu sayısının 7 milyon 220 bin dış hat yolcu sayısının 7 milyon 518 bin olduğunu anlatan Uraloğlu, “Yolcu sayımız 2023 yılının aynı ayına göre yüzde 25,5 gibi rekor oranda artış yaşamış oldu. Havalimanlarımızda taşınan yük ve kargo miktarı ise şubat ayında iç hatlarda 62 bin 860 ton, dış hatlarda 261 bin 920 ton olmak üzere 324 bin 780 tona ulaştı” ifadelerini kullandı.

Yılın ilk iki ayında iniş kalkış yapan uçak sayısının iç hatlarda 128 bin 365, dış hatlarda 102 bin 391 olduğunun altını çizen Abdülkadir Uraloğlu, “Havaalanlarımız İç hatlarda 14 milyon 284 bin 212, dış hatlarda ise 15 milyon 202 bin 885 yolcuya hizmet verirken direkt transit yolcular ile birlikte toplam 29 milyon 505 bin 779 yolcu havalimanlarımızı kullandı. Hizmet verilen yolcu sayısı ise geçen yılın aynı dönemine göre iç hatlarda yüzde 15,5 artarken dış hatlarda yüzde 17, toplam yolcu trafiğinde ise yüzde 16,2 gibi önemli oranda artış yaşadı” dedi.

Uraloğlu ilk iki ayda İstanbul Havalimanı’nda yolcu sayısının yüzde 9 artarak 11 milyon 776 bine ulaştığını, Sabiha Gökçen Havalimanı’ndaki yolcu sayısının ise yüzde yüzde 22 artarak 6 milyon 334 bine çıktığı bilgisini verdi.